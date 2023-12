Probabili formazioni Salernitana Milan/ Diretta tv: che emergenza per Pioli! (Serie A, 21 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Con le probabili formazioni di Salernitana Milan analizziamo le scelte in vista della partita di venerdì 22 dicembre: alle ore 20:45 si gioca per la 17^ giornata di Serie A 2023-2024, ovviamente ultimo turno prima del Natale e match con il quale il Milan può provare a tenere la giusta distanza rispetto ai primi due posti. I rossoneri arrivano dal 3-0 al Monza, ma proseguono nella lunghissima scia di infortuni: a questo punto sta diventando un vero caso e le scelte di Stefano Pioli in alcuni reparti sono più che obbligate, il che ovviamente crea difficoltà e un turnover quasi nullo.

Sono altri i problemi della Salernitana, ovvero quello di essere ultima in classifica: lunedì gli amaranto sono passati in vantaggio a Bergamo ma poi sono stati travolti dall’Atalanta, la zona salvezza si sta allontanando e Filippo Inzaghi, grande ex venerdì sera, potrebbe anche rischiare la panchina. Aspettando che all’Arechi si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Salernitana Milan.

SALERNITANA MILAN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Milan non sarà disponibile, perché questa partita non fa parte del terzetto che per la 17^ giornata di Serie A viene mandata in onda sui canali della televisione satellitare. L’appuntamento con il match sarà dunque riservato alla visione in diretta streaming video, con due opzioni: potrete infatti utilizzare i vostri apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) per attivare le piattaforme DAZN e Now Tv, ricordando che per entrambe sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Inzaghi dovrà fare a meno di Mazzocchi, che è squalificato per Salernitana Milan; manca come sempre il portiere Ochoa, dunque tra i pali confermato Costil e davanti a lui non dovrebbe cambiare la linea difensiva, con Gyomber a comandare stretto tra Daniliuc e Pirola, quest’ultimo autore dell’inutile gol a Bergamo. A centrocampo avremo quindi Bradaric che si riprende la maglia sulla corsia sinistra; in mezzo ci sarà Lassana Coulibaly, poi Legowski favorito sulla concorrenza (soprattutto Bohinen) mentre Pasquale Mazzocchi come sempre correrà sulla fascia destra. Sulla trequarti scalpitano Martegani, già titolare lunedì scorso, e Candreva; Inzaghi però potrebbe avanzare la posizione di Tchaouna e farlo giocare in linea con Candreva, mentre come prima punta il favorito resta Boulaye Dia anche se Simy con il nuovo allenatore sembra aver aumentato le sue quotazioni, dunque da vedere un possibile turnover.

LE MOSSE DI PIOLI

Come detto è emergenza assoluta per Pioli in Salernitana Milan: il tecnico rossonero, altro ex, dovrà rinunciare a Pobega e Okafor e come sempre non ha a disposizione Kalulu (che tornerà a marzo) e Thiaw, in difesa out anche Pellegrino ma se non altro torna Calabria dalla squalifica. A formare la coppia centrale davanti a Maignan saranno Kjaer e Tomori; poi Theo Hernandez a sinistra. Per sopperire alle emergenze il modulo torna il 4-2-3-1: a centrocampo infatti è rientrato Bennacer che però non può ancora essere pronto per fare il titolare, quindi spazio al tandem formato da Musah e Reijnders con Loftus-Cheek che potrebbe avanzare la sua posizione andando a giocare sulla trequarti. Sugli esterni alti ecco Pulisic e Rafael Leao, con Chukwueze pronto a dire la sua nel secondo tempo; Giroud sarà la prima punta, ma anche qui bisogna dire che Luka Jovic sta vivendo un bel momento e quindi, anche per naturale turnover, Pioli potrebbe decidere di concedere la maglia al serbo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola: P. Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











