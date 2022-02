Probabili formazioni Salernitana Milan/ Diretta tv: Nicola cambia? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Salernitana Milan ci presentano una partita che sulla carta domani sera dovrebbe essere senza storia tra il fanalino di coda e la capolista della Serie A. La Salernitana tuttavia si presenterà all’Arechi con il nuovo allenatore Davide Nicola e si sa che questi cambiamenti possono dare la scossa. Il pareggio sul campo del Genoa è stato discreto ma ci vorrebbe altro per provare la rimonta: magari un bel risultato contro la capolista…

Il Milan di Stefano Pioli arriva invece dalla vittoria contro la Sampdoria che ha portato ai rossoneri il primato in classifica, che sarà pure virtuale (l’Inter ha una partita da recuperare) ma è comunque molto significativo sul valore della stagione dei rossoneri, che adesso hanno il dovere di approfittare di un turno sulla carta favorevole per mettere pressione alle inseguitrici. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Salernitana Milan.

SALERNITANA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Salernitana Milan sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle tre partite del turno di Serie A che sarà visibile anche sulla televisione satellitare e in diretta streaming video su Sky Go oltre che sulla piattaforma DAZN, che come è noto detiene i diritti per trasmettere l’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: LE SCELTE DEI DUE MISTER!

LE MOSSE DI NICOLA

Le probabili formazioni di Salernitana Milan attirano naturalmente la nostra curiosità dal momento che sulla panchina campana farà il suo debutto Davide Nicola, di conseguenza potrebbe esserci qualche novità. Potremmo disegnare un modulo 4-3-3 nel quale non dovrebbe esserci alcun dubbio per quanto riguarda il reparto difensivo: tra i pali Sepe; davanti a lui il reparto a quattro nel quale dovrebbero trovare posto da destra a sinistra Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri.

Passando a centrocampo, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza in campo di L. Coulibaly e Radovanovic, mentre la terza maglia a disposizione dovrebbe essere in ballottaggio fra Ederson e Bohinen; i dubbi sulla formazione della Salernitana si concentrano comunque nel tridente d’attacco, dove l’unica certezza dovrebbe essere Verdi, mentre Mousset e Bonazzoli partono leggermente favoriti rispettivamente su Djuric e Ribery per le altre due maglie.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Salernitana Milan vedranno Stefano Pioli intenzionato naturalmente a confermare il modulo 4-2-3-1, ma con diversi dubbi sugli interpreti, magari pensando di fare anche un po’ di turnover. Nessun dubbio su Maignan in porta; come terzino destro se la giocano Calabria (favorito) e Florenzi per completare la difesa a quattro che per il resto vedrà naturalmente titolari Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

In mediana c’è un altro possibile ballottaggio che coinvolge Tonali e Bennacer per affiancare Kessiè, che dovrebbe invece essere sicuramente titolare; sulla trequarti c’è il dubbio Messias-Saelemaekers a destra, per affiancare Brahim Diaz e Rafael Leao (c’è anche Rebic, ma dovrebbe partire dalla panchina) nel trio in appoggio al centravanti Giroud, che sicuramente non sta facendo rimpiangere un certo Ibrahimovic.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Verdi, Mousset, Bonazzoli. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.



