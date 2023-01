Probabili formazioni Salernitana Milan/ Diretta tv: novità in porta (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Salernitana Milan ci avviciniamo alla partita che domani all’ora di pranzo sancirà finalmente la ripartenza del campionato di Serie A dopo la lunghissima pausa per i Mondiali 2022. Scenderanno subito in campo i campioni d’Italia in carica del Milan e allora puntiamo i riflettori sui rossoneri di Stefano Pioli, che avevamo lasciato al secondo posto dopo la fortunosa vittoria contro la Fiorentina, un po’ di buona sorte che adesso andrà sfruttata per rilanciare l’inseguimento alla capolista Napoli.

Il Milan curiosamente riparte proprio dalla Campania, per affrontare la Salernitana di Davide Nicola che prima della sosta aveva perso sul campo del Monza, ma finora ha fatto bene perché vanta ben dieci lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, un tesoretto davvero prezioso se si pensa che invece nella scorsa stagione la Salernitana aveva acciuffato in extremis una salvezza quasi “miracolosa”. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Salernitana Milan.

SALERNITANA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Salernitana Milan sarà una delle tre garantite anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza poi aumenteranno pure le possibilità di seguire la diretta streaming video tramite Sky Go oltre che DAZN, dove le partite del massimo campionato sono naturalmente trasmesse tutte ad ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

LE SCELTE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Salernitana Milan spicca per Davide Nicola la novità in porta, dove potrebbe debuttare immediatamente il nuovo acquisto messicano Ochoa, anche perché Sepe è infortunato. Nel modulo 3-5-2 della Salernitana ecco poi che i tre difensori a sua protezione dovrebbero essere Lovato, Daniliuc e Fazio, mentre a centrocampo segnaliamo che è squalificato Candreva e potrebbe quindi giocare a destra Sambia, con Lassana Coulibaly, Radovanovic e Vilhena (oppure Bohinen) nel cuore della mediana campana ed infine Bradaric come esterno sinistro; in attacco invece Dia è favorito su Bonazzoli per affiancare il grande ex Piatek nella coppia titolare della Salernitana.

LE MOSSE DI PIOLI

Notizia importante in porta anche per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Salernitana Milan, perché il recupero di Maignan si sta rivelando più lento del previsto e allora giocherà ancora Tatarusanu, che nel tradizionale modulo rossonero 4-2-3-1 sarà protetto dalla difesa a quattro nella quale potrebbero trovare posto Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra, anche se dopo il Mondiale il francese rischia sulla concorrenza di Ballo-Touré. Nessuna sorpresa invece nel cuore della mediana con Tonali e Bennacer; il discorso torna a complicarsi sulla trequarti, noi diamo Saelemaekers favorito su Messias e Brahim Diaz su De Ketelaere per affiancare Rafael Leao alle spalle del centravanti, che all’Arechi dovrebbe essere Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Rebic. All. Pioli.











