Probabili formazioni Salernitana Milan/ Quote: Pioli aspetta Rafael Leao (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Salernitana Milan aprono l’analisi sul ritorno in campo dei campioni d’Italia in carica contro la sosta. Il Milan riparte dalla trasferta di Salerno e dal secondo posto in classifica, a -8 dal Napoli capolista, mantenuto dopo la vittoria ottenuta all’ultimo respiro prima dello stop Mondiale contro la Fiorentina. Rossoneri chiamati a non perdere punti in provincia come accaduto in questa stagione già in altre trasferte, come quella di Cremona.

Diretta/ Salernitana Milan streaming video tv: Pioli all'inseguimento (Serie A)

Dopo un lusinghiero avvio di campionato e imprese importanti, come quella di Roma contro la Lazio, la Salernitana ha chiuso male il 2022 perdendo in casa di Fiorentina e Monza nelle ultime due trasferte, pur mantenendo ancora un più che rassicurante margine sulla zona retrocessione. Granata senza pedine importanti come il portiere Sepe e l’esterno Mazzocchi per almeno due mesi, chiamati a non perdere subito terreno in avvio del nuovo anno.

Probabili formazioni Salernitana Milan/ Diretta tv: Piatek a caccia del gol dell'ex

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quali siano le quote che accompagnano le probabili formazioni di Salernitana Milan, partita valida per la 16^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 6,50 volte la cifra messa sul tavolo; il segno X da giocare per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale ovviamente puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 1,50 volte la somma versata.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

LE MOSSE DI NICOLA

Per le probabili formazioni di Salernitana Milan, il tecnico granata Nicola ha le idee abbastanza chiare. E’ già l’ora dell’esordio per il nuovo portiere Ochoa, arrivato dalla Nazionale messicana e subito titolare con Sepe che rischia di stare fuori almeno due mesi per una lesione al polpaccio. Mancherà anche Candreva per squalifica, Sambia e Bradaric favoriti titolari sulle fasce mentre in attacco va verso la conferma la coppia composta da Piatek e Dia.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Ecco Nicolussi Caviglia, Nicola: "Qualcuno partirà"

LE SCELTE DI PIOLI

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, per le probabili formazioni di Salernitana Milan attende il miglior Leao dopo un Mondiale vissuto in secondo piano da quello che può essere considerato la stella dell’attacco dei rossoneri. Il problema per l’attacco e la lesione all’adduttore per Ante Rebic e i problemi muscolari di Messias, che lanciano la coppia Leao-Giroud con De Ketelaere pronto a voltare pagina. In dubbio anche Krunic, sicuramente ancora fuori Maignan e Florenzi, mentre per Ballo Touré ci vorrà almeno un mese di riabilitazione dopo l’operazione subita per una lussazione alla spalla.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: GLI 11 TITOLARI

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly L, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli











© RIPRODUZIONE RISERVATA