Probabili formazioni Salernitana Milan/ Quote, Pioli cambia qualcosa in mezzo? (Serie A, 22 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Salernitana Milan, partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 22 dicembre presso lo stadio Arechi: nella 17^ giornata di Serie A 2023-2024 il grande ex Filippo Inzaghi va alla disperata ricerca di punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica e dare qualche speranza in più alla corsa salvezza, già molto difficile e tornata a complicarsi dopo i quattro gol incassati a Bergamo, in una partita in cui la Salernitana era anche passata in vantaggio per poi crollare e trovarsi oggi a -5 dalla permanenza in Serie A.

Il Milan si è in qualche modo ripreso grazie al comodo 3-0 al Monza, ha poi scoperto di dover affrontare il Rennes nei playoff di Europa League (avversario assolutamente alla portata) ma deve fare i conti con gli ennesimi infortuni di una stagione che da questo punto di vista è davvero negativa, con Stefano Pioli (altro ex) costretto a inventarsi ogni volta qualcosa di nuovo. Adesso noi possiamo appunto vedere e valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Salernitana Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Salernitana Milan, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 17^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 6,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,75 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1,45 volte la somma messa sul piatto.

LE SCELTE DI INZAGHI

Da valutare alcune scelte per Filippo Inzaghi verso Salernitana Milan: sicuramente non ci saranno Ochoa e Maggiore (quest’ultimo squalificato), dunque in porta andrà a giocare ancora Costil mentre sulla corsia sinistra, in un modulo che è come sempre il 3-4-2-1, agirà Bradaric. Resta invariata la difesa con Daniulic, Gyomber e Pirola schierati in linea; sulla fascia destra conferma per Pasquale Mazzocchi, poi ecco i primi dubbi perché ad affiancare Lassana Coulibaly nella zona mediana del campo c’è il ballottaggio tra Legowski e Bohinen, ma in realtà anche un terzo giocatore coinvolto che sarebbe Tchaouna. Quest’ultimo però appare destinato ad avanzare il suo raggio d’azione e giocare sulla trequarti; anche in questo caso il testa a testa è da risolvere, ma attenzione a Martegani, Kastanos e il rientrato Jovane Cabral che avanzano la loro candidatura. Candreva sarà comunque titolare, a supporto dell’unica punta: qui Boulaye Dia è favorito su Ikwuemesi e Simy, senza dimenticarsi di Botheim che può giocare anche sulla trequarti.

LE MOSSE DI PIOLI

Gli ultimi due infortunati in casa rossonera sono Pobega e Okafor: per Salernitana Milan dunque Pioli perde altre due opzioni, e deve ancora decidere se il modulo sarà il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Cambierebbe poco, semplicemente la posizione di partenza di Loftus-Cheek che può agire come mezzala oppure avanzare il suo raggio d’azione posizionandosi al centro della linea di trequarti. In difesa torna Calabria dalla squalifica, e si riprende la maglia di terzino destro; sull’altro versante gioca Theo Hernandez, in porta Maignan e poi scelta obbligata sulla coppia centrale, ancora una volta composta da Kjaer e Tomori. A centrocampo avremo dunque Loftus-Cheek; è tornato Bennacer ma dovremo aspettare per rivederlo eventualmente titolare, al momento Pioli punta ancora su Reijnders (in gol domenica) e Musah, occhio poi a Krunic e Adli che anche per far rifiatare qualche titolare potrebbero trovare spazio anche dal primo minuto. Il tridente offensivo sarà formato da Pulisic, Giroud e Rafael Leao, qui almeno il Milan ha i suoi titolari e poi resta da vedere quale sarà l’assetto tattico.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; P. Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











