Probabili formazioni Salernitana Napoli/ Diretta tv: c’è ancora Nicola! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Le probabili formazioni di Salernitana Napoli ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 21 gennaio: all’Arechi va in scena un derby che è valido per la 19^ giornata di Serie A 2022-2023. Si conclude il girone di andata, con il Napoli già ampiamente campione d’inverno e nuovamente in fuga, autore di una clamorosa prova di forza lo scorso venerdì con il 5-1 alla Juventus, che gli ha permesso di allungare a +9 sul Milan – fermato a Lecce – e di iniziare così il rush finale che potrebbe portare a uno scudetto che in questa città aspettano da ben 33 anni.

La Salernitana arriva invece da un 8-2 subito dall’Atalanta che ha avuto conseguenze dirette: esonerato Davide Nicola, artefice della straordinaria salvezza nella stagione passata e comunque abbastanza al sicuro in chiave salvezza, ma poi incredibilmente il tecnico piemontese è stato richiamato nel giro di pochi giorni. Scopriremo presto come andranno le cose in questa partita, ma nel frattempo possiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare all’Arechi, dunque prendiamoci del tempo per leggere le probabili formazioni di Salernitana Napoli.

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Napoli sarà trasmessa eventualmente su Zona DAZN: il canale è presente al numero 214 del decoder di Sky, e per avervi accesso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento ad entrambe le emittenti. In caso contrario, naturalmente la visione di questa partita di Serie A sarà disponibile in maniera tradizionale sulla piattaforma DAZN: i suoi clienti avranno la possibilità della diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI

LE SCELTE DI NICOLA

Eravamo preparati a salutare un nuovo allenatore in Salernitana Napoli, invece Nicola resta al timone degli amaranto: dunque il tecnico piemontese potrebbe confermare il suo fidato 3-5-2. Anche le scelte sui singoli non dovrebbero essere troppo diverse: in porta naturalmente vedremo Ochoa, davanti a lui un terzetto comandato da Daniliuc con Lovato e Federico Fazio che lo completano. Sugli esterni, l’esperienza di Candreva sulla corsia destra con Bradaric che invece sarà sull’altro versante; Bohinen è in competizione con Radovanovic per avere le chiavi della manovra come perno davanti al reparto arretrato, sulle mezzali invece Lassana Coulibaly e Vilhena sono favoriti sulle alternative che si chiamano in particolar modo Nicolussi Caviglia e Kastanos. Davanti scalpitano come sempre Federico Bonazzoli e Botheim, ma le scelte di Nicola dovrebbero vertere su Boulaye Dia e Piatek come già accadeva con Nicola.

GLI 11 DI SPALLETTI

Dopo il turnover di Coppa Italia, in Salernitana Napoli Luciano Spalletti torna ad affidarsi ai suoi titolari. Come sempre c’è il punto di domanda aperto sulla corsia sinistra, dove comunque Mario Rui appare favorito su Mathias Olivera; per il resto dovrebbe essere tutto confermato, e allora spazio a Rrahmani e Kim Min-Jae come coppia centrale a protezione di Meret e due terzini che saranno Di Lorenzo e appunto Mario Rui. A centrocampo, la regia di un Lobotka che in questa stagione è diventato insostituibile nel Napoli, e con lui salvo sorprese agiranno come sempre Zambo Anguissa e Zielinski che opereranno sugli interni. Il polacco avrà libertà di movimento anche avanzando il suo raggio di azione, e dando una mano ai due esterni alti che saranno Politano e Kvaratskhelia; Osimhen, già a quota 12 gol nel suo straordinario campionato, sarà ovviamente il riferimento offensivo della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, F. Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











