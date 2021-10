Probabili formazioni Salernitana Napoli/ Diretta tv, soliti titolari per Spalletti!

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Siamo alla vigilia della sfida della 11^ giornata di Serie A tra Salernitana e Napoli, in programma alle ore 18.00 allo stadio Arechi: andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni del match. Vi è grande attesa intorno a questo derby campano: da una parte ecco i granata di Colantuono che pur partendo dalla penultima posizione della classifica (ma di ritorno dal successo sul Venezia), sperano nel miracolo contro la prima della classe.

E davvero sarebbe una vera impresa, quasi impossibile verrebbe da dire, per la Salernitana battere un Napoli che pare ormai irraggiungibile. La squadra di Spalletti ancora non ha messo il piede in fallo in avvio di stagione e con merito, dopo anche il match vinto col Bologna in settimana, è leader della classifica di campionato con ben 28 punti a bilancio. Al netto del risultato pure ci attende un match brillante e certo storico all’Arechi: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Salernitana Napoli.

Pur dovendo fare i conti con diversi assenti annunciati nello spogliatoio granata, pure Colantuono dovrebbe comunque fissare un buon 11 per le probabili formazioni di Salernitana Napoli: sarà ancora il 4-3-3 il modulo prediletto dal tecnico. Ecco che allora domani dovremmo riavere pronti dal primo minuto in attacco Ribery, Simy e Bonazzoli, con Djuric e Gondo come prime alternative dalla panchina. Per il centrocampo paiono poi sicure le maglie di Obi, Di Tacchio e Kastanos, quest’ultimo ancora favorito su Schiavone (che pure ha ben fatto contro i lagunari in settimana): nel reparto aperta non dovrebbero mancare al centro Gyomber e Strandberg, preferito a Gagliolo. A completare lo schieramento della difesa ecco poi Zortea e Ranieri, con Belec che proverà a resistere al grande attacco degli azzurri.

Solito 4-2-3-1 che diventa poi nel corso del match, 4-3-3 per Spalletti, con il tecnico che pure confermerà parecchi giocatori, pure titolari contro il Bologna solo in settimana. Favorito Ospina su Meret tra i pali, ecco che domani in difesa non mancheranno i soliti Koulibaly e Rrahmani al centro (Manolas è ancora out), mentre sull’esterno agiranno come titolari Di Lorenzo e Mario Rui. Per il centrocampo sarà poi maglia da titolare per Zambo Anguissa come per Fabian Ruiz, con Zielinski a completamento: attenzione però a Elmas e Demme sempre a disposizione dalla panchina. In avanti poi avremo dal primo minuto Politano, rimasto a riposo in settimana, accompagnato dal capitano Insigne e dalla prima punta Osimhen: scalpita però dalla panchina Dries Mertens.

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy Ribéry. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti



