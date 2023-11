PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI/ Diretta tv: Inzaghi chi sceglie? (Serie A, oggi 3 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Salernitana Napoli esaminiamo adesso gli spunti che potrebbero fornirci i due reparti di centrocampo, cominciando dai padroni di casa di mister Filippo Inzaghi, nel modulo 3-4-2-1 della Salernitana. Ci sarà dunque un quartetto di titolari a centrocampo: ecco i due laterali Mazzocchi a destra e Bradaric a sinistra, che agiranno naturalmente ai fianchi dei due mediani, che potrebbero essere Lassana Coulibaly e Maggiore, anche se Bohinen e Legowski possono a loro volta giocarsi una maglia nel settore nevralgico della Salernitana per il super derby campano.

Video/ Salernitana Sampdoria (4-0) gol e highlights: tutto facile per i granata (31 ottobre 2023)

Rudi Garcia invece dovrebbe andare sul sicuro per il suo Napoli a centrocampo allo stadio Arechi. Dal punto di vista tattico non cambia il modulo 4-3-3, inoltre il rientro di Zambo Anguissa consentirà di ripristinare il terzetto che era stato determinante anche nella stagione dello scudetto con Luciano Spalletti, quindi rivedremo il nigeriano come mezzala al pari di Zielinski, ai fianchi del regista Lobotka. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Salernitana Sampdoria (risultato finale 4-0): Cabral cala il poker (31 ottobre 2023)

CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Con le probabili formazioni di Salernitana Napoli studiamo le mosse che potrebbero essere operate all’Arechi dove, alle ore 15:00 di sabato 4 novembre, si gioca per l’undicesima giornata di Serie A 2023-2024. Derby campano molto delicato: la Salernitana ha cambiato allenatore ma l’esordio di Pippo Inzaghi ha portato in dote l’ennesima sconfitta, maturata a Marassi contro il Genoa, i punti in classifica sono 4 e adesso è anche ultimo posto, dunque uno scenario delicatissimo per una squadra che sta davvero rischiando di retrocedere in Serie B dopo tre stagioni.

Il Napoli invece ha rimontato due gol al Milan, ottenendo un pareggio casalingo: altri due punti persi se vogliamo, e l’uscita dalla zona Champions League perché adesso è quinta posizione, e dunque anche Rudi Garcia insegue certezze. Vedremo quello che succederà domani pomeriggio all’Arechi, mentre aspettiamo dobbiamo fare la nostra solita valutazione circa gli undici che andranno a giocare questa partita, e quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Salernitana Napoli.

Diretta/ Genoa Salernitana (risultato 1-0) streaming video: traversa di Mazzocchi! (Serie A, 27 ottobre 2023)

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Napoli non sarà visibile sui canali della nostra televisione, non essendo questa partita compresa nel pacchetto che viene fornito ogni turno al satellite (che ne trasmette tre a giornata). Resta dunque DAZN l’unica modalità per assistere al match, perché tutto il campionato di Serie A è appannaggio di questa piattaforma come di Now Tv: in entrambi i casi si tratterà di una visione in diretta streaming video, e dovrete sottoscrivere un abbonamento che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

In Salernitana Napoli Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Gyomber, e rischia di rinunciare anche a Federico Fazio: dunque a protezione di Ochoa, che dovrebbe tornare in porta, avremo Lovato, Daniliuc e Pirola mentre a creare il quartetto di centrocampo dovrebbero essere i due laterali Pasquale Mazzocchi e Bradaric che saranno coadiuvati da Lassana Coulibaly e Maggiore, anche se qui Bohinen e Legowski possono sicuramente giocarsi una maglia per il reparto di mezzo. Davanti invece dovremmo vedere all’opera Candreva, a lungo un desiderio di calciomercato del Napoli, e Jovane Cabral; come prima punta Boulaye Dia, che avrebbe voluto essere in un’altra squadra in questa stagione, resta comunque la principale speranza della Salernitana per una salvezza che si è fatta complicatissima, e in un big match come quello contro il Napoli potrebbe ritrovare gli stimoli persi risultando appunto determinante.

LE MOSSE DI GARCIA

Natan è squalificato all’Arechi, dunque Rudi Garcia in Salernitana Napoli rimanda in campo Juan Jesus: l’altro brasiliano sarà titolare al fianco di Rrahmani, al centro della difesa che ovviamente proteggerà il portiere Meret. Sempre nel reparto arretrato avremo Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, il portoghese potrebbe aver scalzato Mathias Olivera nel ruolo di terzino sinistro. Si ricompone poi il centrocampo titolare con il rientro di Zambo Anguissa: il camerunense giocherà sul centrodestra con Zielinski schierato dall’altra parte, a creare gioco come sempre avremo Lobotka. Bisognerà aspettare per il rientro di Osimhen: per il momento il ruolo di prima punta nel Napoli è conteso tra Raspadori e Giovanni Simeone con l’ex Sassuolo che ancora una volta dà la sensazione di essere favorito, a destra Politano è in vantaggio su Lindstrom (e Elmas, altra opzione) mentre sulla sinistra vedremo Kvaratskhelia, che lentamente sta tornando a garantire il rendimento della passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; P. Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane Cabral; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia











© RIPRODUZIONE RISERVATA