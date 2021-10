Probabili formazioni Salernitana Napoli/ Quote, pochi i dubbi di Colantuono!

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Salernitana Napoli, bella sfida che pure si accederà solo questa sera alle ore 18.00 tra le mura dello stadio Arechi, per la 11^ giornata della Serie A. Dopo aver punito anche il Bologna nel posticipo del tuo infrasettimanale, Spalletti e i suoi tornano di scena con il preciso obbiettivo di fare proprio questo atteso e bollente derby campano e dunque assicurarsi ancora la vetta nella classifica del campionato di Serie A.

Fin qui i partenopei sono stati impeccabili, con appena un pareggio rimediato (contro la Roma) e alcun passo falso: dovrebbe dunque essere tutto facile contro una delle ultime della classe. Per la Salernitana è momento complicato con la penultima posizione in graduatoria e con solo sette punti: per Colantuono e i suoi frenare la capolista sarebbe una vera sorpresa, a cui però è possibile credere. Il successo appena conseguito sul Venezia e il clima caldo del Derby potrebbero anche fare il miracolo. Vediamo comunque come i due allenatori si sono preparati, analizzando le mosse per le probabili formazioni di Salernitana Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non possiamo non concedere agli azzurri il favore del pronostico. Se guardiamo poi le quote date dal portale di scommesse Eurobet, vediamo che per l’1×2 del match, il successo del Napoli è stato oggi dato a 1.30, contro il più alto 9.50 segnato per la vittoria della Salernitana: il pareggio vale 5.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI

LE MOSSE DI COLANTUONO

Per credere nel miracolo Colantuono non potrà fare a meno di affidarsi ai suoi soli titolari per disegnare le probabili formazioni di Salernitana Napoli: attenzione però ai tanti assenti che ancora conta nella 11^ giornata. Ecco allora pronto il classico 4-3-3 che pure vedrà sicuri in attacco Ribery, Djuric e Bonazzoli, ma attenzione anche a Simy che pure è validissima alternativa dalla panchina: sarà invece spazio per Obi, Di Tacchio e Kastanos a centrocampo, con quest’ultimo ancora favorito su Schiavone (che pure ha risolto l’incontro con i lagunari pochi giorni fa). In difesa ecco poi pronti dal primo minuto Zortea e Ranieri sull’esterno del reparto e Gyomber e Strandberg al centro: Gagliolo è però valida alternativa dalla panca.

LE SCELTE DI SPALLETTI

A prescindere dal pronostico, Spalletti sa bene che non deve sottovalutare il rivale e per ottenere soddisfazione di questo derby pure il tecnico dovrebbe oggi puntare su i suoi titolari più in forma. Fissato il solito 4-2-3-1, ecco che ancora avremo Koulibaly e Rrahmani al centro della difesa, reparto che pure sarà completato da Di Lorenzo e Mario Rui: Ospina ancora una volta dovrebbe mandare in panchina Meret. A centrocampo poi sarà spazio per Zambo Anguissa e Fabian Ruiz, con Zielsinki favorito sulla linea della trequarti, anche se Demme è a disposizione. Pochi dubbi poi in avanti, con la riconferma del capitano Insigne, fresco di doppietta, assieme a Politano e alla prima punta Osimhen.

IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry, Djuric; Bonazzoli All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti



