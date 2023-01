Probabili formazioni Salernitana Napoli/ Quote: tornano i titolari (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Salernitana Napoli ci avviciniamo al derby campano di oggi allo stadio Arechi per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Si conclude il girone di andata con il Napoli già ampiamente campione d’inverno e autore di un capolavoro nello scorso turno con il 5-1 alla Juventus, che ha permesso alla capolista di allungare a +9 sul Milan. Il cammino naturalmente è ancora lungo e in Coppa Italia è nel frattempo arrivata una imprevista amarezza, ma Luciano Spalletti finora ha fatto tutto per bene sulla strada che potrebbe portare a uno scudetto atteso da ben 33 anni a Napoli.

La Salernitana arriva invece da un tonfo a sua volta altrettanto clamoroso, il ko per 8-2 subito sul campo dell’Atalanta che ha portato all’esonero di Davide Nicola, artefice della straordinaria salvezza nella stagione passata, poi però incredibilmente richiamato nel giro di pochi giorni, magari anche in base a una classifica che resta comunque abbastanza serena per la Salernitana. Tutto questo premesso, adesso non ci resta altro da fare se non esaminare con più attenzione le ultime notizie sulle probabili formazioni di Salernitana Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico di Salernitana Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede logicamente favoriti gli ospiti partenopei: il segno 2 è quotato a 1,30, mentre poi si sale già a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Salernitana a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI

LE SCELTE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Salernitana Napoli la notizia principale quindi è che mister Nicola è restato al timone degli amaranto: dunque il tecnico piemontese potrebbe confermare il suo fidato 3-5-2. In porta naturalmente vedremo Ochoa, davanti a lui il terzetto comandato da Daniliuc con Lovato e Fazio ai suoi fianchi. Passando agli esterni di centrocampo, ecco l’esperienza di Candreva a destra con Bradaric invece a sinistra; Bohinen è in lotta con Radovanovic in cabina di regina mentre le mezzali dovrebbero essere Lassana Coulibaly e Vilhena, favoriti su Nicolussi Caviglia e Kastanos. Davanti sperano di trovare spazio dal primo minuto Bonazzoli e Botheim, ma i favoriti dovrebbero essere ancora una volta Boulaye Dia e Piatek.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Dopo il deludente turnover di Coppa Italia, nelle probabili formazioni di Salernitana Napoli mister Luciano Spalletti torna ad affidarsi ai suoi titolari. Come sempre c’è il dubbio a sinistra, dove comunque Mario Rui appare favorito su Mathias Olivera; per il resto spazio a Rrahmani e Kim Min-Jae come coppia centrale davanti a Meret e Di Lorenzo come terzino destro. A centrocampo, la regia di Lobotka in questa stagione è insostituibile nel Napoli, e con lui salvo sorprese agiranno come sempre Zambo Anguissa e Zielinski. Il polacco sarà anche la variabile tattica nel modulo 4-3-3 e potrà agire anche sulla linea dei due esterni offensivi, che saranno Politano ed Elmas, causa l’influenza che blocca Kvaratskhelia; infine, Osimhen sarà ovviamente la prima punta della capolista.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.











