Probabili formazioni Salernitana Roma/ Diretta tv: debutta Dybala (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Salernitana Roma ci consentono di presentare la partita che domani sera allo stadio Arechi della città campana segnerà il debutto nel nuovo campionato di Serie A della Salernitana di Davide Nicola e della Roma di José Mourinho. Per i padroni di casa è una festa esserci: nello scorso campionato hanno ottenuto una salvezza ai limiti del miracoloso, dopo una serie di difficoltà in campo e fuori, nonostante la peggior difesa del campionato e la sconfitta 0-4 all’ultima giornata, ma grazie alla rimonta con lo “specialista” Nicola.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Attesa per Bronn-Candreva, poi Maggiore e Bandinelli

La Roma invece si gode il trionfo in Conference League, primo titolo di sempre per i giallorossi in una competizione europea della Uefa, ma adesso vuole alzare l’asticella, perché dopo una campagna acquisti da favola si sogna in grande. Situazione non facile da gestire a Roma, ma Mourinho ha l’esperienza per far fronte anche a questo entusiasmo contagioso. Adesso però non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprire quali sono le probabili formazioni di Salernitana Roma alla vigilia di questa partita.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Diallo e Vilhena ad un passo, contatti per Candreva

DIRETTA SALERNITANA ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Salernitana Roma sarà una delle sette partite della prima giornata di Serie A visibili in diretta tv solamente tramite la piattaforma DAZN, dunque sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video per Salernitana Roma, che sarà disponibile con le modalità ormai ben note agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA

LE MOSSE DI NICOLA

Le probabili formazioni di Salernitana Roma vedono il confermato allenatore di casa Davide Nicola intenzionato a schierare il modulo 3-5-2: in porta Sepe; davanti a lui potrebbe esserci un ballottaggio fra l’ex Gyomber e Motoc per affiancare nella difesa a tre l’altro ex Fazio e Pirola; folta linea a cinque a centrocampo, dove potremmo vedere in azione per la Salernitana da destra a sinistra Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos e il recuperato Mazzocchi; infine in attacco potremmo vedere Botheim e Bonazzoli dal primo minuto, anche se naturalmente scalpita anche l’illustre veterano Ribery.

Diretta/ Salernitana Parma (risultato finale 0-2) Coppa Italia: granata subito fuori!

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, ecco che José Mourinho per le probabili formazioni di Salernitana Roma si affiderà a un modulo 3-4-2-1: nulla di nuovo in difesa rispetto all’anno scorso, con Rui Patricio in porta e davanti a lui la retroguardia a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez; avremo poi Karsdorp esterno destro, Pellegrini e il nuovo acquisto Matic nel cuore della mediana e Zalewski a sinistra; l’attesa è però soprattutto per il tridente di lusso in attacco, con Zaniolo e la nuova stella giallorossa Dybala sulla trequarti, naturalmente a supporto del centravanti che sarà Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.











© RIPRODUZIONE RISERVATA