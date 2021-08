Probabili formazioni Salernitana Roma/ Diretta tv, Mourinho senza Zaniolo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA: CHI GIOCA ALL’ARECHI?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Salernitana Roma, la partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 29 agosto e vale per la seconda giornata di Serie A 2020-2021: quali saranno le mosse di Fabrizio Castori e José Mourinho? Di sicuro lo Special One è sempre sotto i riflettori ma l’osservato di domenica sera è il suo collega, perché la Salernitana ha sfiorato l’impresa sul campo del Bologna al ritorno in Serie A dopo 22 anni, ma ha perso e, al netto della partita, sembra poco attrezzata per rimanere nella massima categoria.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER/ Quote: Veloso e Sanchez assenti di spicco

Vedremo cosa sceglierà il tecnico, mentre Mourinho per adesso ha certezze granitiche che riguardano la sua Roma, sta facendo poco turnover e vuole provare a mettere in ritmo un 11 che, già vincente contro la Fiorentina domenica scorsa, possa poi affrontare le sfide più toste e importanti. Aspettando di capire come andranno le cose all’Arechi, possiamo concentrare la nostra attenzione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni di Salernitana Roma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI/ Diretta tv, l'attacco dopo Cristiano Ronaldo

DIRETTA SALERNITANA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Roma viene trasmessa su DAZN, in esclusiva: il campionato di Serie A per questa stagione è appannaggio di questa piattaforma che si è assicurata i diritti, e “lascia” alla televisione satellitare (mandandole comunque in onda) tre partite per giornata. La visione sarà dunque in diretta streaming video: si potrà assistervi con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA

LE SCELTE DI CASTORI

Probabili formazioni Genoa Napoli/ Diretta tv, in attacco c'è Petagna (Serie A)

Le probabili formazioni di Salernitana Roma ci presentano i campani schierati con il 3-5-2: non dovrebbero esserci particolari dubbi in difesa, dove l’ex Gyomber (esperienza da meteora in giallorosso) comanda un reparto che, a protezione di Belec, consta anche di Bogdan e Jaroszynski. Davanti a loro, i due laterali di centrocampo sono in realtà due terzini e dunque la Salernitana è schierata nei fatti con un reparto arretrato a cinque: a destra agisce il tunisino Kechrida, a sinistra Ruggeri arrivato dall’Atalanta che potrebbe essere determinante quest’anno.

Avremo poi Di Tacchio a comandare le operazioni dal centro del campo; quasi certo del posto Mamadou Coulibaly, mentre il suo omonimo Lassana Coulibaly potrebbe partire dalla panchina lasciando la maglia di mezzala al più esperto Capezzi. Davanti, scalpita Simy: l’ex del Crotone se la deve vedere con Djuric, mentre è più sicuro di giocare Federico Bonazzoli che ha già fatto benissimo sia in Coppa Italia che in campionato, e dunque salvo imprevisti conserverà la maglia da titolare.

LE CERTEZZE DI MOURINHO

Come anticipavamo, anche per Salernitana Roma Mourinho cambierà davvero poco: nel suo 4-2-3-1 giocheranno sostanzialmente gli stessi che hanno affrontato la partita contro la Fiorentina. L’eccezione è chiaramente Zaniolo, che è squalificato: il suo posto dovrebbe prenderlo El Shaarawy che parte favorito su Carles Pérez, e questa è l’unica licenza concessa dallo Special One rispetto all’undici di partenza. Studiamolo dunque: in porta Rui Patricio, davanti a lui sempre Ibanez per l’infortunato Smalling con Gianluca Mancini secondo centrale, poi ecco Karsdorp come terzino destro e Matias Viña che opera a sinistra.

Come mediani Veretout, autore di una doppietta alla prima giornata, e Cristante non hanno rivali anche perché la Roma potrebbe vendere uno dei giocatori alternativi entro la fine del calciomercato; abbiamo detto della trequarti che sarà completata da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, come prima punta Abraham è già stato titolare domenica scorsa e non c’è motivo per dubitare della sua maglia domani sera, anche se Shomurodov e Borja Mayoral sperano fino all’ultimo che Mourinho scelga in un altro modo.

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Simy, F. Bonazzoli. Allenatore: Fabrizio Castori

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho



© RIPRODUZIONE RISERVATA