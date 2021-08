Probabili formazioni Salernitana Roma/ Quote, Castori ritrova Di Tacchio titolare

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

A chiusura della seconda giornata della Serie A, questa sera alle ore 20.30 all’Arechi vi sarà la sfida tra Salernitana e Roma, di cui ora è tempo di esaminare le probabili formazioni. Dopo il sofferto KO al debutto in campionato contro il Bologna, i granata sono pronti a riscattarsi, sia pure contro una big del primo campionato nazionale: la sfida con la Roma non si annuncia certo un impegno facile ma Castori e i suoi ce la metteranno tutta, compreso Di Tacchio, di nuovo arruolabile.

Davanti una Roma fresca di un duro impegno in Europa per la Conference league: e che pure registra alcune assenze pesanti in rosa. Per il 2^ turno Mourinho infatti dovrà fare a meno di Zaniolo, colpito da squalifica dopo l‘incontro con la Fiorentina, come di diversi giocatori acciaccati: pure lo Special one non avrà problemi a disegnare il suo 11. Andiamo allora ad esaminare le probabili formazioni di Salernitana Roma.

QUOTE E PRONOSTICI

Alla vigilia della sfida di campionato non esitiamo a concedere alla lupa il favore del pronostico: il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 del match fissa a 5.20 la vittoria della Salernitana contro il più basso 1.62 per il successo della Roma, con il pari che vale 4.10.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA

LE MOSSE DI CASTORI

Per le probabili formazioni di Salernitana Roma, spazio al 3-5-2 per Castori, con il tecnico che, come abbiamo detto, recupera Di Tacchio per il centrocampo. Il mediano si collocherà al centro del reparto dal primo minuto, affiancato da Capezzi e Coulibaly: saranno Kechrida e Ruggeri i titolari sull’esterno del reparto, come occorso anche contro il Bologna. Per la difesa ricordiamo però che mancherà Strandberg, squalificato: al suo posto ecco questa sera Gyomber, in compagnia di Jaroszynski e Bogdan, con il solito Belec collocato tra i pali. Per l’attacco del club campano si faranno avanti Bonazzoli e Simy: Djuric infatti non è al top della condizione.

LE SCELTE DI MOURINHO

Come accennato prima, per la sfida di questa sera Mourinho dovrà rinunciare a Zaniolo, come pure Spinazzola e Smalling, il primo per squalifica e gli altri per infortunio. Nelle probabili formazioni di Salernitana Roma ci sarà dunque spazio per Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina in difesa, con Rui Patricio titolare tra i pali. Ecco poi pronti Veretout e Cristante per il centrocampo giallorosso con Pellegrini al solito avanzato sulla linea della trequarti. Gran occasione poi per El Shaarawy stasera dal primo minuto sull’esterno dell’attacco, magari in coppia con Mkhitaryan: in prima punta lotta a tre per la titolarità tra Abraham, Shomurdorov e Mayoral.

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli All. Castori

ROMA (4-2-3-1): R Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham All. Mourinho.



