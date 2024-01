Probabili formazioni Salernitana Roma/ Quote: sarà tridente di lusso? (oggi 29 gennaio 2024)

Le probabili formazioni di Salernitana Roma ci accompagnano verso il posticipo del lunedì che stasera ci farà compagnia dallo stadio Arechi come ultimo atto della ventiduesima giornata di Serie A. La Salernitana di Filippo Inzaghi deve cercare punti ovunque: l’ultimo posto in classifica non lascia spazio a molti calcoli; in questo mese di gennaio reso durissimo dal calendario la sfida con la Roma sarà la terza contro una big e in verità le sconfitte sul filo di lana contro Juventus e Napoli avevano dato fiducia ai campani, tuttavia in seguito è arrivata la sconfitta casalinga contro il Genoa, una bruttissima battuta d’arresto nella sfida che teoricamente era maggiormente alla portata della Salernitana.

D’altronde la posta in palio sarà altissima anche per gli ospiti, in una partita non troppo difficile sulla carta per la Roma di Daniele De Rossi, che ha vinto al debutto contro il Verona e ora vuole concedere il bis. Attenzione però: il successo contro l’Hellas era arrivato soffrendo non poco, compreso un rigore sbagliato dai gialloblù, quindi anche la trasferta in terra campana nasconde insidie potenziali, anche perché la Roma non può permettersi di lasciare punti per strada nei match “facili” se vuole inseguire il fondamentale obiettivo del quarto posto, traguardo che fa gola a molti in una volata che sarà lunghissima e affollata. Questo è il quadro della situazione, ma adesso scopriamo quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Salernitana Roma…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Salernitana Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti giallorossi partono sicuramente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,80 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 sul segno 1 qualora fosse la Salernitana a vincere questa sera all’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Salernitana Roma ci dicono che mister Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi ad un modulo 4-3-2-1 nel quale il portiere Ochoa sarà protetto dalla difesa a quattro composta da destra a sinistra da Zanoli (favorito su Pierozzi), poi nella coppia centrale Gyomber e uno tra Fazio e Daniliuc (con il grande ex favorito) ed infine Bradaric utilizzato come terzino sinistro; in mediana ecco invece il terzetto composto da Basic, Maggiore in cabina di regia e Kastanos, che però è insidiato da Martegani per la maglia da titolare; tutto più chiaro infine per la Salernitana in attacco, dove si aspettiamo il veterano Candreva e Tchaouna titolari sulla trequarti a supporto del centravanti, che dovrebbe essere Simy.

LE SCELTE DI DE ROSSI

Sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Salernitana Roma ecco che Daniele De Rossi dovrebbe utilizzare il modulo 4-3-3, con il portiere Rui Patricio protetto dal terzino destro Karsdorp, i due centrali Mancini e Llorente ed infine Kristensen, che agirà come terzino sulla corsia mancina anche se potrebbe essere valida pure l’opzione Zalewski; a centrocampo è squalificato Paredes ma rientra Cristante, che sarà dunque il perno centrale, affiancato da Bove e capitan Pellegrini in qualità di mezzali; infine, ci attendiamo per la Roma a Salerno un attacco di lusso, con Dybala che si allarga a destra, Lukaku naturalmente nei panni del centravanti ed infine El Shaarawy in qualità di ala sinistra per completare il tridente.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA: IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Fazio, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.











