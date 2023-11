Probabili formazioni Salisburgo Inter/ Quote: spazio per Frattesi (Champions League, 8 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO INTER: CHI GIOCA IN AUSTRIA?

Studiando le probabili formazioni di Salisburgo Inter ci avviciniamo alla partita di mercoledì 8 novembre (ore 21:00) per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League 2023-2024. È una grande occasione per Simone Inzaghi, che può chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo: 7 punti nel girone e una sensazione di “tranquillità” in casa nerazzurra, le difficoltà non sono mancate ma l’Inter è ad un passo dall’obiettivo minimo e sabato ha anche vinto a Bergamo in Serie A, confermando il primo posto e allungando sul Milan.

Probabili formazioni Salisburgo Inter/ Diretta tv: Sanchez sarà titolare? (Champions League, 7 novembre 2023)

Il Salisburgo chiaramente è chiamato all’impresa, può ancora prendersi gli ottavi ma nelle ultime tre partite del girone dovrà essere perfetto o quasi, a cominciare da stasera contro un’Inter cui a San Siro ha dato filo da torcere, prima di cadere di misura. Adesso noi possiamo valutare le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco della Red Bull Arena Salzburg tra qualche ora, leggiamo dunque insieme le probabili formazioni di Salisburgo Inter mentre aspettiamo che la partita di Champions League prenda il via.

Diretta/ Inter Salisburgo (risultato finale 2-1): gol annullato a Lautaro (24 ottobre 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Salisburgo Inter, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,60 volte l’importo investito con questo bookmaker.

Diretta/ Inter Primavera Salisburgo (risultato finale 2-3): brutta sconfitta casalinga! (24 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO INTER

LE SCELTE DI STRUBER

In Salisburgo Inter Gerhard Struber non rinuncia al 4-3-1-2, e dovrebbe operare qualche cambio rispetto alla squadra che sabato ha vinto in trasferta sul campo del WSG Tirol: a rischiare il posto sono soprattutto Guindo e Forson. Il primo sarebbe sostituito da capitan Ulmer che dunque tornerebbe a giocare titolare come terzino sinistro, il secondo invece sarebbe avvicendato da Capaldo, che è stato titolare anche in Bundesliga ma come laterale basso a destra, questa sera dunque tornerebbe a ricoprire il ruolo di mezzala. Per il resto, per Salisburgo Inter si va verso la conferma di tutti gli altri: in porta chiaramente Alexander Schlager, a formare la coppia centrale di difesa Solet e Strahinja Pavlovic con Gourna-Douath che sarebbe il riferimento centrale per tutta la squadra, accompagnato da Sucic che invece agirà in qualità di mezzala più offensiva. Gloukh dovrebbe essere il giocatore tra le linee come trequartista, davanti invece spazio alla solita coppia che viene formata da Karim Konaté e Roko Simic, figlio d’arte con papà che ha vestito la maglia dell’Inter.

LE MOSSE DI INZAGHI

Rotazioni per Simone Inzaghi in Salisburgo Inter, perché gli ottavi sono vicini e questo è stato un periodo intenso: rispetto al Gewiss Stadium a rimanere fuori dovrebbe essere Barella, a centrocampo dunque dovrebbe scattare l’ora di Frattesi che completerà la linea mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan, che vanno verso la conferma anche se Klaassen scalpita per avere la sua occasione (così come Asllani). Avvicendamento anche a sinistra con Carlos Augusto che sarà nuovamente titolare in Champions League a scapito di Dimarco, a destra quella di Dumfries è una scelta sostanzialmente obbligata visto che Cuadrado è ancora ai box. Davanti il turno di riposo spetterebbe a Marcus Thuram, quindi il ruolo di seconda punta a fianco di Lautaro Martinez se lo prenderà Alexis Sanchez; in difesa invece è indisponibile Pavard che dovrà rimanere fuori per un certo periodo, torna titolare Alessandro Bastoni e con lui, ovviamente a protezione di Sommer che viene confermato tra i pali, avremo Darmian sul centrodestra e Acerbi come leader del reparto.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO INTER: IL TABELLINO

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, S. Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; K. Konaté, R. Simic. Allenatore: Gerhard Struber

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, A. Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA