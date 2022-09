Probabili formazioni Salisburgo Milan/ Diretta tv: chi sulla trequarti?

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Salisburgo Milan ci accompagnano verso la partita che domani sera in Austria sarà valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Il Milan di Stefano Pioli si presenta con l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso in Europa, sfruttando la crescita di una squadra che nel frattempo ha vinto lo scudetto, ha pure il morale alto dopo il successo nel derby e senza dubbio avrà da affrontare un girone più semplice di quello della scorsa edizione.

Il Salisburgo comunque negli ultimi anni è diventata una buona realtà del calcio europeo, con risultati recenti che in Champions League sono migliori di quelli dello stesso Milan: guai quindi a sottovalutare la partita, soprattutto a casa loro, perché sono vietati passi falsi se si vorrà mettere la strada in discesa. Andiamo allora adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Salisburgo Milan.

DIRETTA SALISBURGO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Salisburgo Milan sarà visibile domani sera in diretta tv in esclusiva sulla televisione satellitare, per la precisione su Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport 253. La diretta streaming video della partita di Champions League sarà invece garantita sulle piattaforme Sky Go e NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO MILAN

LE MOSSE DI JAISSLE

Nelle probabili formazioni di Salisburgo Milan, ecco che l’allenatore dei padroni di casa Matthias Jaissle dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, con questi undici probabili titolari: Kohn in porta; davanti a lui, la retroguardia a quattro uomini che dovrebbe essere formata da Dedic, Solet, Wöber e Ulmer da destra a sinistra.

A centrocampo invece i tre titolari dal primo minuto per il Salisburgo potrebbero essere Capaldo, Seiwald e Kjaergaard; infine, nel reparto offensivo austriaco ci aspettiamo in campo Kameri nei panni del trequartista in appoggio ai due attaccanti, che dovrebbero essere Okafor e Fernando.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, mister Stefano Pioli per le probabili formazioni di Salisburgo Milan naturalmente confermerà il modulo 4-2-3-1, con pochi dubbi anche circa gli interpreti dal primo minuto: in porta naturalmente Maignan; nessuna sorpresa anche in difesa, dove dovrebbero agire da destra a sinistra Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Difficile attendersi sorprese anche in mediana, quindi per il Milan a centrocampo dovrebbero giocare Tonali e Bennacer; come al solito, potrebbero invece esserci più novità nel reparto offensivo, dove comunque ipotizziamo titolari sulla linea della trequarti Messias, De Ketelaere e Rafael Leao a supporto del centravanti che dovrebbe essere Giroud.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO MILAN

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All.: Jaissle.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

