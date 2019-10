Probabili formazioni Salisburgo Napoli/ Diretta tv: chi insieme a Mertens?

Salisburgo Napoli si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni si affronteranno alla Red Bull Arena della città austriaca per la terza giornata del girone E di Champions League. La curiosità circa le probabili formazioni di Salisburgo Napoli è notevole, perché gli austriaci sono la mina vagante di questo gruppo e sanno proporre un gioco molto offensivo, che dovrebbe essere garanzia di spettacolo anche domani sera. Il Napoli non può di certo sottovalutare la situazione, anche perché il pareggio contro il Genk ha reso più ostico un cammino che era cominciato alla grande con la vittoria contro il Liverpool. La partita di conseguenza si annuncia stuzzicante, andiamo allora senza indugio ad analizzare le probabili formazioni di Salisburgo Napoli alla vigilia di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Salisburgo Napoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky, per la precisione con il canale Sky Sport Arena (numero 204) come punto di riferimento per i tifosi partenopei. Agli abbonati alla televisione satellitare sarà garantita anche la diretta streaming video, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO NAPOLI

LE MOSSE DI MARSCH

Per le probabili formazioni di Salisburgo Napoli ecco che in casa austriaca il modulo di riferimento per l’allenatore, che è lo statunitense Jesse Marsch, dovrebbe essere il 4-4-2 che lo accomuna proprio ad Ancelotti. Il tecnico, che è arrivato a Salisburgo dopo altre esperienze in altre squadre in orbita Red Bull come il Lipsia, dovrebbe dunque schierare Stankovic in porta; davanti a lui, nella retroguardia a quattro che a dire il vero non sembra essere il punto di forza del Salisburgo, abbiamo Kristensen a destra, Onguené e Wober come centrali e Ulmer sulla fascia sinistra; a centrocampo grande attenzione all’esterno Minamino, nel cuore della mediana potrebbero agire Mwepu e Junuzovic mentre sull’altra fascia potremmo vedere titolare Szoboszlai; infine la coppia d’attacco, dove ci attendiamo titolari Daka e Hwang.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Stesso modulo dunque nelle probabili formazioni di Salisburgo Napoli anche per Carlo Ancelotti, va detto che il tecnico partenopeo deve ancora risolvere alcuni dubbi. Non in difesa, perché qui pesano le assenze di Hysaj e Mario Rui dunque la linea a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam da destra a sinistra davanti al portiere Meret sembra essere praticamente “obbligata”. A centrocampo il ballottaggio principale dovrebbe essere quello tra Fabian Ruiz e Zielinski per affiancare Allan nella coppia mediana, mentre Callejon a destra e Insigne a sinistra dovrebbero essere i due esterni titolari, a meno di allargare il polacco a sinistra – ma una nuova esclusione di Insigne sarebbe una scelta davvero forte. I dilemmi non mancano pure per la coppia d’attacco, dove Mertens pare certo del posto ma Milik, Llorente e Lozano sono in tre per una sola maglia.

IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Daka, Hwang. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.



