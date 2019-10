Probabili formazioni Salisburgo Napoli/ Quote, occhio all’attacco degli austriaci!

Si accenderà oggi alla Red Bull Arena alle ore 21,00 la sfida tra Salisburgo e Napoli, match di cui ora andremo subito analizzare le probabili formazioni, attese in campo per la terza giornata del girone E della Champions league. Siamo infatti ben impazienti di verificare le mosse di Ancelotti per le probabili formazioni di Salisburgo Napoli: il club azzurro, rinvigorito dal successo in campionato contro il Verona, ha però ancora bisogno di risposte positive, specie in Europa. Nel girone E della prima coppa per club del continente infatti i campani hanno ben intenzione di conservare la vetta del girone, pur dopo il pareggio con il Genk: pure però oggi i partenopei se la vedranno con un avversario ben ostico, vera mina vagante della Champions league. Il Salisburgo di Marsch infatti sa essere molto pericoloso, specie di fronte al pubblico di casa, con il suo gioco molto offensivo. Non perdiamo altre tempo dunque e, prima di dare parola al campo, andiamo a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Salisburgo Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le scelte degli allenatori per il match di Champions league, è certo bene andare anche a verificare che ci dice il pronostico per questo incontro del girone E: qui infatti i campani rimangono favoriti ma gli attenderà una partita ben dura. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha dato al successo del Napoli la quotazione di 2,50, appena più bassa del 2,60 fissato per il Salisburgo: il pareggio vale invece 3,70.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO NAPOLI

LE MOSSE DI MARSCH

Per le probabili formazioni di Salisburgo Napoli, il tecnico degli austriaci Jesse Marsch non dovrebbe rinunciare al classico 4-4-2 già visto anche nel primo campionato austriaco. Ecco quindi che questa sera dovremmo vedere dal primo minuto tra i pali Stankovic, con davanti un quartetto composto da Kristensen, Onguene, Wober e Ulmer. Toccherà quindi a Minamino e Szboslai agire dal primo minuto sulle corsie esterne del centrocampo e al centro certo non mancheranno Junuzovic e Mwepu. Sono poi maglie più che confermate per l’attacco del Salisburgo con Haaland e Hwang.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà uno speculare 4-4-2 pure il modulo di riferimento di Ancelotti per le probabili formazioni di Salisburgo Napoli, dove però non mancano alcuni ballottaggi, specie in attacco. Per le due maglie da titolare in prima punta infatti solo Mertens pare confermato: Milik, Lozano e Llorente si giocano quindi alla pari l’altra casacca, ma alla fine potrebbe spuntarla il polacco, in ottima forma. Ecco per la mediana a 4 quindi dovremmo vedere ancora dal primo minuto Callejon e Insigne ai lati e il duo Allan-Ruiz al centro: pure però non è da escludere l’inserimento di Zielinski nel reparto e lo spostamento in attacco della maglia numero 24, eclettica in questa parte del campo. Sono però certezze per Ancelotti quando si parla della difesa del Napoli, complici anche le assenze annunciate di Hysaj e Mario Rui. Ecco che questa sera vedremo quindi confermati dal primo minuto Manolas e Koulibaly al centro, con Malcuit e Di Lorenzo ai lati: in porta non mancherà Meret.

IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): 1 Stankovic; 43 Kristensen, 6 Obguene, 39 Wober, 17 Ulmer; 18 Minamino, 16 Junozovic, 45 Mwepu, 14 Szoboszlai; 30 Haaland, 9 Hwang. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 22 Di Lorenzo; 7 Callejon, 5 Allan, 8 F Ruiz, 24 Insigne; 99 Milik, 14 Mertens. All. Ancelotti



