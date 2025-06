Probabili formazioni Salisburgo Real Madrid: quote, moduli e titolari per la partita del Mondiale per Club 2025, oggi 27 giugno

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL MADRID: CHI GIOCA A PHILADELPHIA?

Le probabili formazioni Salisburgo Real Madrid ci accompagnano verso un’altra notte in compagnia del Mondiale per Club 2025, a Philadelphia tra l’altro in questa sfida tutta europea (quindi certamente rilevante sotto ogni punto di vista) nella terza e ultima giornata si deciderà molto del girone H.

Guarda interessata la Juventus, che deve definire il nome della propria prossima avversaria, che uscirà appunto da questo girone. Ricordiamo che si è giocato anche nel mese di gennaio in Champions League e in quel caso al Bernabeu dominarono i padroni di casa del Real Madrid: attenzione però alle particolarità di questo anomalo momento della stagione.

Il Salisburgo aveva debuttato con una vittoria contro il Pachuca, poi però gli austriaci non sono andati oltre un pareggio contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, così tutto si decide all’ultima giornata. Fare risultato contro le Merengues a questo punto è obbligatorio, altrimenti gli austriaci potrebbero ritrovarsi in guai non piccoli.

Quattro punti anche per il Real Madrid, Xabi Alonso infatti aveva debuttato facendosi bloccare sul pareggio dall’Al Hilal al debutto, per poi vincere 3-1 contro il Pachuca, quindi la qualificazione è certa in caso di pareggio. Negli States però gli spagnoli non possono permettersi brutte figure per restare all’altezza della loro fama: quali indicazioni ci daranno le probabili formazioni Salisburgo Real Madrid?

ECCO IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Spagnoli favoritissimi nel pronostico secondo le quote Snai per Salisburgo Real Madrid. Infatti il segno 2 è proposto a 1,27 ed è quindi dato praticamente per certo, mentre si arriva a 8,50 in caso di segno 1 e impresa austriaca. Appetitoso anche il pareggio, perché il segno X varrebbe 6,00 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL MADRID

IL 4-4-2 DI LETSCH

Thomas Letsch nelle probabili formazioni Salisburgo Real Madrid potrebbe proporci tatticamente il modulo 4-4-2. Zawieschitzky dovrebbe essere il titolare in porta; avranno un compito importante anche i quattro difensori davanti a lui, una linea che potrebbe essere formata da Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratzig; quattro uomini pure in mezzo al campo per la squadra sponsorizzata Red Bull, in questo caso con Nene, Bidstrup, Diabate e Gloukh; infine Baidoo e Onisiwo saranno i due attaccanti che proveranno a sorprendere la blasonata difesa rivale.

XABI ALONSO DEVE CAMBIARE IN ATTACCO

Kylian Mbappé alle prese con una gastroenterite è evidentemente la notizia di spicco nel 4-3-3 di Xabi Alonso per le probabili formazioni Salisburgo Real Madrid: non che le scelte siano di secondo piano, infatti il possibile tridente offensivo dei Blancos dovrebbe prevedere titolari Arda Guler, Rodrygo e Vinicius Junior. Il portiere sarà invece Courtois; in difesa il Real ha novità in questo Mondiale per Club con Alexander-Arnold terzino destro, Rudiger e Huijsen centrali “italiani” e Fran Garcia; infine a centrocampo ecco un trio decisamente completo perché formato da Valverde, Tchouameni e Bellingham.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO REAL MADRID: IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo, Onisiwo. All. Letsch.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Rodrygo, Vinicius Junior. All. Xabi Alonso.