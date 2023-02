Probabili formazioni Salisburgo Roma/ Diretta tv: Mou con i migliori? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ROMA: CHI GIOCA IN AUSTRIA?

Con le probabili formazioni di Salisburgo Roma torniamo finalmente a parlare di calcio internazionale: la partita è valida per l’andata dei playoff di Europa League 2022-2023 e si gioca alle ore 18:45 di giovedì 16 febbraio, presso la Red Bull Arena. La Roma riparte dal turno intermedio, che si è reso necessario a causa del secondo posto nel girone alle spalle del Betis; reduce dal trionfo in Conference League la stagione passata, José Mourinho ci riprova ma deve togliersi la delusione per aver pareggiato a Lecce, un risultato certamente poco utile per la rincorsa al quarto posto in Serie A che comunque resta ampiamente alla portata.

Il Salisburgo invece arriva dalla Champions League: impegnato nel girone con il Milan, ha avuto le sue occasioni per raggiungere gli ottavi ma poi non ha saputo tenere il passo, è crollato letteralmente a San Siro e in questo modo è dovuto “scendere di categoria”, pescando tra l’altro abbastanza male dal sorteggio. Aspettando di scoprire quello che succederà in campo, come sempre alla vigilia della partita possiamo fare le nostre consuete valutazioni circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare, e allora prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Salisburgo Roma.

DIRETTA SALISBURGO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Roma sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Uno al numero 201 del decoder, ma il match sarà disponibile anche in 4K al numero 213 ed eventualmente su Sky Sport 251, per il quale sarà necessario un abbonamento al Pacchetto Calcio. Ricordiamo ovviamente che il servizio di diretta streaming video sarà garantito, sempre ai clienti dell’emittente, tramite l’applicazione Sky Go che è attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ROMA

LE SCELTE DI JAISSLE

Matthias Jaissle gioca con il 4-3-1-2 e dunque anche in Salisburgo Roma il modulo sarà quello: potremmo aspettarci una linea difensiva con Solet e Pavlovic a protezione del portiere Kohn, capitan Ulmer come sempre percorrerà la corsia sinistra mentre sull’altro lato Dedic dovrebbe vincere il ballottaggio con Van der Brempt. A centrocampo sembra tutto fatto: Capaldo dovrebbe tornare titolare rispetto alla partita di campionato (vinta 4-0), da valutare chi agirà in cabina di regia tra Kjaergaard e Seiwald con Sucic che invece dovrebbe avanzare di qualche passo e agire da trequartista, dovendo vincere la concorrenza di Gloukh ma partendo comunque favorito. Per quanto riguarda l’attacco, sono da valutare le condizioni di Sesko: lo sloveno, già promesso al Lipsia, dovrebbe comunque farcela a essere in campo ma in alternativa sarebbe pronto uno tra Fernando e Koita. Non sembra invece in discussione la maglia di Okafor, che aspetta solo di scoprire chi sarà il suo sparring partner.

GLI 11 DI MOURINHO

Verosimilmente in Salisburgo Roma c’è un solo dubbio per Mourinho: quello sulle corsie laterali, dove Celik potrebbe tornare titolare (ovviamente a destra) e dunque aprirebbe il ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski sulla corsia mancina, con il Faraone che se la gioca ampiamente avendo una buona condizione. Per il resto, punto di domanda aperti non ci sono nella Roma che va in Austria: la difesa rimane intoccabile e dunque, a protezione di Rui Patricio, vedremo il solito terzetto formato da Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez, a centrocampo invece la coppia che agirà nel settore nevralgico sarà composta da Cristante e Matic, qui con la buona notizia data dal rientro di Wijnaldum che però ovviamente partirà dalla panchina. Anche nel suo reparto avanzato lo Special One non dovrebbe cambiare: avremo quindi Lorenzo Pellegrini nella posizione di trequartista, pronto a fare reparto con Dybala, mentre nelle vesti di prima punta agirà Abraham con Belotti che eventualmente avrà spazio nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ROMA: IL TABELLINO

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Seiwald, Capaldo; Sucic; Sesko, Okafor. Allenatore: Matthias Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











