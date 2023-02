Probabili formazioni Salisburgo Roma/ Quote: Dybala confermato? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ROMA: CHI GIOCA ALLA RED BULL ARENA?

Con le probabili formazioni di Salisburgo Roma valutiamo le scelte che saranno operate sul terreno di gioco della Red Bull Arena: alle ore 18:45 di giovedì 16 febbraio si gioca per l’andata dei playoff di Europa League 2022-2023. Uno scenario cui i giallorossi sono costretti dal secondo posto nel girone, alle spalle del Betis: la Roma in generale non ha fatto benissimo nella prima fase di Europa League, ma esattamente come l’anno scorso (quando era Conference League) hanno adesso la possibilità di arrivare in fondo e togliersi un’altra bella soddisfazione in questo biennio.

Il Salisburgo è comunque un avversario temibile, che in epoca recente ha saputo fare strada nelle coppe: fucina di talenti che qui crescono per poi emigrare altrove, magari passando prima da Lipsia, il club austriaco ha giocato e onorato la Champions League rimanendo in corsa sino all’ultimo per gli ottavi, ma poi venendo eliminato da Chelsea e Milan. Aspettando di scoprire quello che succederà in campo, analizziamo le possibili decisioni dei due allenatori andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Salisburgo Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Salisburgo Roma, partita valida per l’andata dei playoff di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,80 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita equivalente a 3,20 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 – sul quale puntare per il successo degli ospiti – andreste a intascare un valore che ammonta a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ROMA

LE SCELTE DI JAISSLE

Per Salisburgo Roma Matthias Jaissle dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con scelte più o meno fissate: in porta andrà Kohn, davanti a lui una coppia centrale formata da Solet e Pavlovic mentre sulle corsie laterali le certezze dovrebbero essere rappresentate da Dedic a destra e il capitano Ulmer sull’altra fascia. Abbiamo poi un centrocampo nel quale, rispetto all’ultima partita di campionato, potrebbe tornare titolare Capaldo; con lui giocherebbero Kjaergaard e Seiwald, uno di questi due dovrebbe avere in mano le redini del Salisburgo. A fare da compagnia ai due attaccanti ecco invece Sucic, che dunque agirà come trequartista potendo però dare un mano anche in mezzo, abbassandosi per ricevere palla; sul fronte offensivo è da valutare se Sesko, certamente il primo pericolo della squadra austriaca, sarà disponibile, in questo caso al suo fianco dovrebbe operare Okafor senza però dimenticarsi di elementi come Fernando (ottimo nell’ultima di Bundesliga) e Koita che potrebbero reclamare un posto come titolari.

GLI 11 DI MOURINHO

Qualche dubbio ovviamente per José Mourinho, che in Salisburgo Roma dovrà stabilire quanto turnover operare: sappiamo che lo Special One non è troppo propenso a rivoluzionare le sue scelte, quindi in difesa dovremmo vedere i soliti tre che hanno riposato pochissimo, vale a dire Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez che come di consueto saranno schierati a protezione del portiere portoghese Rui Patricio. Qualche punto di domanda in mezzo: Celik potrebbe prendere il posto a destra, dunque sarebbe ballottaggio a sinistra tra Zalewski ed El Shaarawy ma anche centralmente abbiamo un nodo da sciogliere perché al fianco di Cristante, che dovrebbe essere titolare, bisogna decidere tra Matic e Mady Camara, fermo restando che Wijnaldum non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Davanti, ecco Lorenzo Pellegrini che ancora una volta si disimpegna nel ruolo di trequartista; al suo fianco il capitano dovrebbe avere Dybala, poi Abraham come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SALSBURGO ROMA: IL TABELLINO

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Seiwald, Capaldo; Sucic; Sesko, Okafor. Allenatore: Matthias Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, M. Camara, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











