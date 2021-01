Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Diretta tv: chi affianca Lautaro?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: CHI SCENDERÀ IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter ci introducono alla stuzzicante partita di Serie A che andrà in scena domani pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, dove le mosse di Claudio Ranieri e Antonio Conte potrebbero avere grande importanza. La Sampdoria naviga in una buona posizione di classifica, ma arriva dalla sconfitta contro la Roma e vuole dunque un risultato di prestigio sia per il morale sia per continuare a viaggiare tranquilla verso la salvezza. L’Inter naturalmente ha ambizioni ben diverse: la vittoria contro il Crotone è stata l’ottava consecutiva e oggi i nerazzurri cercheranno la nona per rafforzare ancora di più una candidatura già molto forte per lo scudetto. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SAMPDORIA INTER

Ricordiamo nel frattempo che Sampdoria Inter sarà visibile in diretta tv domani sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per sette partite di ogni giornata del campionato di Serie A. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno inoltre avvalersi della diretta streaming video, che sarà garantita loro come di consueto tramite il servizio Sky Go su sito o app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE MOSSE DI RANIERI

Per Claudio Ranieri nelle probabili formazioni di Sampdoria Inter ci sono diversi nodi ancora da sciogliere. Fermo restando il modulo 4-4-1-1, ecco infatti che sono numerosi i posti ancora da assegnare tra i blucerchiati. Cominciando dalla difesa, Yoshida e Bereszynski si contendono il ruolo di terzino destro, ma potrebbero pure giocare entrambi, in questo caso con il giapponese accentrato a discapito di Colley, che comunque è favorito per affiancare Tonelli davanti ad Audero, mentre a destra ci sarà Augello. Il grande ex Candreva è in ballottaggio con Damsgaard per completare il quartetto di centrocampo con Thorsby, Adrien Silva e Jankto, mentre in attacco non ci dovrebbero essere dubbi su Verre come trequartista, ma davanti a lui ci sarà spazio solo per uno tra Quagliarella, l’altro ex Keita Balde e La Gumina.

LE SCELTE DI CONTE

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Sampdoria Inter non dovrebbero riservarci novità in difesa, perché il turnover per Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni è estremamente raro. Più vivace la situazione negli altri due reparti: a centrocampo l’unico intoccabile sembra essere Barella, oltre ad Hakimi come esterno destro. Per il resto, Brozovic è favorito su Gagliardini e vedremo se potrà essere la volta buona per vedere Sensi titolare al posto di Vidal; ballottaggio anche a sinistra, perché Young e Darmian si contendono la maglia dal primo minuto, mentre Perisic potrebbe trovare spazio in attacco, dove la situazione è delicata perché Sanchez è ormai recuperato e il problema di Lukaku non è così grave, ma chiaramente nessuno dei due è al top. Il cileno contende il posto al croato a fianco di Lautaro Martinez, unico intoccabile per domani.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre, Quagliarella. All. Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.



