Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Diretta tv: Dumfries titolare?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Sampdoria Inter ci introduciamo alla partita che domani a Marassi sarà il primo lunch match della Serie A 2021-2022, di cui aprirà il programma domenicale della terza giornata. Trasferta potenzialmente insidiosa per l’Inter di Simone Inzaghi, che però arriva dalle due vittorie consecutive finora ottenute contro il Genoa e in casa del Verona, mentre la Sampdoria di Roberto D’Aversa finora ha perso contro il Milan e pareggiato contro il Sassuolo, manifestando difficoltà in attacco perché non ha ancora segnato alcun gol.

Video/ Sassuolo Sampdoria (0-0) highlights: Audero sugli scudi (Serie A)

Tutto questo premesso, adesso possiamo andare a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

SAMPDORIA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Sampdoria Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, perché sarà una delle tre partite che ad ogni giornata sono trasmesse anche su Sky. Questa possibilità va ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A.

DIRETTA/ Sassuolo Sampdoria (risultato 0-0): Rogerio non trova il ko

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE MOSSE DI D’AVERSA

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter dovrebbero prevedere un modulo 4-4-2 per i padroni di casa blucerchiati, con la grande curiosità per la nuova coppia d’attacco Caputo-Quagliarella, stagionata ma potenzialmente fortissima. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che la Sampdoria a centrocampo dovrebbe schierare l’ex Candreva come terzino destro, mentre in mezzo Adrien Silva ed Ekdal si contendono il posto al fianco di Thorsby ed infine Damsgaard dovrebbe essere il titolare a sinistra.

Ci resta a questo punto da presentare la difesa: una certezza è il portiere Audero; davanti a lui possibile ballottaggio Bereszynski-Depaoli a destra, mentre per le altre maglie dovrebbero essere favoriti i centrali Yoshida e Colley più Augello come terzino sinistro.

Diretta/ Spal Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0): Orfei firma l'apertura

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, ecco che le probabili formazioni di Sampdoria Inter potrebbero ricordare molto da vicino quelle della prima giornata, curiosamente contro il Genoa. Le trasferte per le Nazionali infatti incidono, soprattutto per Lautaro Martinez che potrebbe partire dalla panchina al pari di Correa, eroe al Bentegodi. Potremmo dunque rivedere Sensi nei panni del trequartista alle spalle di Dzeko punta centrale, mentre a centrocampo la notizia è che potrebbe essere la volta buona per vedere Dumfries titolare a destra, anche se resta validissima pure l’opzione Darmian.

Attenzione alle fasce: possibile ballottaggio anche a sinistra, dove però Perisic è favorito su Dimarco. In mezzo invece dovremmo vedere il terzetto composto da Barella e Calhanoglu ai fianchi di Brozovic, così come in difesa non dovrebbero esserci dubbi su Skriniar, De Vrij e Bastoni schierati davanti al portiere e capitano Hananovic.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA