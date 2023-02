Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Diretta tv: gioca Brozovic? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter ci accompagnano verso la partita che domani sera a Marassi chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A, un Monday Night che sarà speciale per Dejan Stankovic, avversario per una notte della “sua” Inter con cui ha vinto tutto da calciatore, ma alla quale dovrà strappare punti fondamentali per una salvezza che si è fatta sempre più complicata per i doriani, specialmente dopo il beffardo pareggio contro il Monza di lunedì sera, un colpo durissimo anche per il morale della Sampdoria, che adesso non può più guardare in faccia nessuno.

Diretta/ Verona Sampdoria Primavera (risultato finale 1-5): manita ligure!

Per l’Inter invece l’umore è in netta crescita, grazie a due derby vinti in tre settimane, che hanno assicurato prima la Supercoppa Italiana e poi un rafforzamento del secondo posto in classifica, con forse ancora viva una piccola speranza per lo scudetto, naturalmente se il Napoli dovesse mostrare segni di cedimento. Intanto è fondamentale non correre rischi in ottica qualificazione alla Champions League, domani quindi per i nerazzurri è una partita da vincere, alla quale ci avviciniamo leggendo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

Diretta/ Monza Sampdoria (risultato finale 2-2): Pessina su rigore!

SAMPDORIA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Sampdoria Inter sarà una delle tre garantite anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza poi aumenteranno pure le possibilità di seguire la diretta streaming video tramite Sky Go oltre che DAZN, dove le partite del massimo campionato sono naturalmente trasmesse tutte ad ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE SCELTE DI STANKOVIC

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter ci ricordano che Léris è squalificato e Gunter infortunato, quindi Dejan Stankovic potrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2 che in difesa dovrebbe prevedere Murru al fianco di Nuytinck e Amione (in alternativa c’è l’ex di turno Murillo), con Audero ovviamente titolare fra i pali. I due esterni dovrebbero quindi agire sulla linea di centrocampo; a destra potrebbe giocare il nuovo acquisto Zanoli, a sinistra invece sarà confermato Augello; in mezzo ecco Winks, che finalmente è tornato in campo dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione, con uno tra Rincon e Cuisance, ballottaggio che il mister deve ancora sciogliere. Nel reparto offensivo è indisponibile Quagliarella e Stankovic dovrebbe puntare quindi ancora sulla coppia formata da Gabbiadini e Lammers, con Djuricic alle loro spalle nei panni del trequartista.

Diretta/ Sampdoria Roma Primavera (risultato finale 2-1): la decide Muller Cecchini!

LE MOSSE DI INZAGHI

Poche sorprese per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Sampdoria Inter, a partire dal modulo 3-5-2: c’è il ballottaggio tra Darmian e Dumfries a destra, con l’italiano favorito, mentre a sinistra è titolare fisso Dimarco. In difesa ecco Skriniar, grande ex verso l’addio ma comunque titolare con Acerbi – ancora una volta favorito su De Vrij – e Bastoni per completare la difesa a tre davanti al portiere Onana. A centrocampo Brozovic ha buone possibilità di tornare dal primo minuto con Barella e Calhanoglu ad agire come mezzali, in alternativa ci sarebbe naturalmente il turco in cabina di regia con Mkhitaryan sul centrosinistra. Davanti, bisogna tenere in debita considerazione i segnali di crescita da parte di Lukaku, ma la coppia titolare fissa in questo periodo è formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA