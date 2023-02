Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote: dubbio Darmian-Dumfries (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: CHI GIOCA A MARASSI?

Con le probabili formazioni di Sampdoria Inter viaggiamo sempre più spediti verso la partita che chiude la 22^ giornata di Serie A 2022-2023: a Marassi si gioca alle ore 20:45 di lunedì 13 febbraio, Monday Night interessante anche perché Dejan Stankovic incrocia la squadra con cui ha vinto tutto da calciatore, e alla quale dovrà chiedere punti fondamentali per una salvezza che si è fatta sempre più complicata, specialmente dopo aver pareggiato contro il Monza subendo un rigore beffardo all’ultimo secondo di recupero, cosa che ha tolto una vittoria che sarebbe stata preziosissima anche per il morale.

Che è alle stelle per l’Inter, dopo aver vinto il secondo derby in dieci giorni: prima il trionfo in Supercoppa, poi il successo in campionato dominando il Milan per gioco e occasioni, blindando il secondo posto e dunque avvicinando ancor più la qualificazione alla prossima Champions League, detto che lo scudetto lo può perdere soltanto il Napoli e non può essere un pensiero fisso. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Luigi Ferraris; mentre aspettiamo la partita proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Sampdoria Inter, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 22^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra blucerchiata vi farebbe guadagnare 7,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione nerazzurra, la vostra vincita ammonterebbe a 1,45 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE SCELTE DI STANKOVIC

In casa blucerchiata non ci sono buone notizie per Sampdoria Inter: Léris è squalificato, Gunter infortunato e Omar Colley non fa più parte della rosa, quindi Stankovic in difesa dovrebbe puntare su Murru come terzo al fianco di Nuytinck e Amione (l’alternativa è l’ex di turno Murillo), con Audero ovviamente tra i pali e con la fascia di capitano al braccio. Sulla corsia destra dovrebbe essere titolare Zanoli, arrivato dal Napoli in cambio di Bereszynski, sull’altro versante conferma per Augello mentre in mezzo dovrebbero operare Winks, che finalmente è tornato in campo dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione, e Rincon anche se il venezuelano deve fare i conti con la concorrenza di Cuisance, che gli potrebbe strappare la maglia. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Quagliarella sarà ancora out: Stankovic dunque dovrebbe puntare ancora una volta sulla coppia formata da Gabbiadini (in questo momento imprescindibile) e Lammers, alle spalle di questi due attaccanti giocherà ancora Djuricic che è nella sua posizione naturale di trequartista.

GLI 11 DI INZAGHI

Poche sorprese per Simone Inzaghi in Sampdoria Inter: come sempre il tecnico piacentino valuta il ballottaggio tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra ma le ultime partite ci hanno detto che l’ex Torino appare favorito rispetto all’olandese, dall’altra parte Dimarco è ormai chiaramente in vantaggio su Gosens che fuori dalla dimensione Atalanta non ha dato tantissimo alla nuova causa nerazzurra. In difesa Skriniar è l’ex: privato della fascia di capitano resta comunque titolare, con lui Acerbi – e non De Vrij, come ormai consuetudine – e Alessandro Bastoni davanti al portiere Onana. A centrocampo Brozovic ha dato buone sensazioni: il playmaker croato può tornare dal primo minuto piazzandosi tra Barella e Calhanoglu, in alternativa l’assetto prevedrebbe il turco in cabina di regia con Mkhitaryan sul centrosinistra, in ogni caso Asllani sembra destinato ad un’altra panchina. Davanti, Joaquin Correa sarebbe un altro ex a Marassi ma è infortunato; Romelu Lukaku c’è ma partirà dalla panchina, dunque spazio alla coppia ormai titolare che è quella formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











