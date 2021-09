Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote: Sensi gioca dietro Dzeko?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: CHI GIOCA OGGI?

La domenica di Serie A si aprirà a Marassi all’ora di pranzo e allora andiamo a scoprire le probabili formazioni di Sampdoria Inter, sfida sicuramente stuzzicante in una trasferta che potrebbe essere ostica per i campioni d’Italia in carica nerazzurri di Simone Inzaghi, alla ricerca di conferme dopo l’ottimo inizio di campionato caratterizzato dalla vittoria contro il Genoa e poi dal successo sul campo del Verona.

Pronostico Sampdoria Inter/ Dossena: "Sfida non decisiva e Barella.." (esclusiva)

La Sampdoria di Roberto D’Aversa invece ha finora raccolto un pareggio sul campo del Sassuolo e naturalmente oggi davanti al pubblico amico dello stadio Luigi Ferraris cercherà una vittoria che potrebbe dare la prima svolta alla stagione blucerchiata. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER/ Diretta tv: Sensi favorito su Lautaro?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico su Sampdoria Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti gli ospiti, il segno 2 è quotato a 1,65 mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 sul segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE MOSSE DI D’AVERSA

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter dovrebbero prevedere un modulo 4-4-2 per i padroni di casa blucerchiati, con la grande curiosità per la nuova coppia d’attacco Caputo-Quagliarella, di grande esperienza e di certo potenzialmente intrigante. Procedendo a ritroso, ecco che la Sampdoria a centrocampo dovrebbe schierare l’ex Candreva come esterno destro, mentre in mezzo Adrien Silva ed Ekdal (che però è rientrato acciaccato dalla Nazionale) si contendono il posto al fianco di Thorsby ed infine Damsgaard dovrebbe essere il titolare a sinistra.

Diretta/ Napoli Sampdoria Primavera (risultato finale 1-6): è goleada blucerchiata

Ci resta a questo punto da presentare la difesa: una certezza è il portiere Audero; davanti a lui possibile ballottaggio Bereszynski-Depaoli a destra, con il polacco però a sua volta acciaccato post-Nazionale, mentre per le altre maglie dovrebbero essere favoriti i centrali Yoshida e Colley più Augello come terzino sinistro.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Sampdoria Inter potrebbero ricordare molto da vicino quelle della prima giornata contro il Genoa. Le trasferte per le Nazionali infatti hanno causato rientri a Milano in extremis per Lautaro Martinez e Correa, eroe al Bentegodi, che dovrebbero dunque partire dalla panchina. Potremmo dunque rivedere Sensi nei panni del trequartista alle spalle di Dzeko punta centrale, mentre a centrocampo la notizia è che potrebbe essere la volta buona per vedere Dumfries titolare a destra, anche se resta validissima pure l’opzione Darmian.

Attenzione alle fasce: possibile ballottaggio anche a sinistra, dove però Perisic è favorito su Dimarco. In mezzo al campo invece dovremmo vedere il terzetto composto da Barella e dal volto nuovo Calhanoglu ai fianchi di Brozovic, così come in difesa non dovrebbero esserci dubbi su Skriniar, De Vrij e Bastoni schierati davanti al portiere e capitano Hananovic.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA