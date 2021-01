Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote, tanti dubbi per Mister Ranieri (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: CHI IN CAMPO AL MARASSI?

Solo questo pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura del Marassi si accenderà la sfida per la 16^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter: andiamone a vedere le probabili formazioni. Siamo infatti be curiosi di scoprire le ultime mosse di Claudio Ranieri per lo schieramento dei liguri: pure alla vigilia del big match rimangono irrisolti parecchi dubbi nella metà campo doriana, dove comunque è forte la voglia di fare bene contro una delle prime candidate allo scudetto. Con il clamoroso successo occorso solo pochi giorni fa per 6-2 contro il Crotone, Conte e i suoi nerazzurri hanno toccato quota otto partite vinte consecutive in campionato: e certo la Benamata (pure distante ancora una lunghezza dal Milan capolista) non ha certo intenzione di fermarsi qui. A Genova sarà dunque sfida brillante e ricca di spunti: andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati, esaminando le probabili formazioni di Sampdoria Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della sfida di Marassi consegnamo il favore del pronostico ai nerazzurri, anche se Conte sa bene che gli attenderà partita complicata. Per le quote date dalla Snai, vediamo che nell’1×2 il successo della Sampdoria è stato dato a 5.75, contro il più elevato 1.55 segnato per la vittoria dell’Inter: il pareggio ha rimediato la valutazione di 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

LE MOSSE DI RANIERI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Sampdoria e Inter sono tanti i punti di domanda che si accendono, pur confermato il 4-4-1-1 come modulo di partenza. Questo già in attacco: se Verre rimane confermato, ecco che già in prima punta potrebbe essere ballottaggio tra Quagliarella e uno tra Keita e La Gumina per la maglia da titolare. A centrocampo poi mancherà lo squalificato Ekdal: al centro si faranno avanti Adrien Silva e Thorsby, mentre ai lati pare sicuro della maglia solo Jankto, visto che in corsia è dubbio tra Candreva (ex del match) e Damsgaard. Nella difesa doriana ricordiamo poi che rimane ancora indisponibile Ferrari: Colley e Tonelli agiranno dunque al centro, davanti a Audero, mentre ai lati Augello e Yoshida rimangono le prime scelte di Ranieri anche se Bereszynski è pronto dalla panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Per Antonio Conte non saranno invece grandi turnover e ballottaggi per le probabili formazioni di Sampdoria-Inter, specie in difesa: qui infatti paiono ancora una volta irrinunciabili i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni, come pure ovviamente il capitano Samir Handanovic, questo sicuro tra i pali. Davanti però il tecnico pugliese ha spazio per movimentare le cose, sia pure di poco. Alla vigilia della sfida del Marassi Hakimi e Barella paiono confermati, come pure Brozovic, appena in vantaggio su Gagliardini: è dubbio però tra Vidal e Sensi come mezz’ala, e tra Young e Darmian per l’ultima maglia sull’esterno. In attacco ricordiamo che risulta indisponile (o comunque non arrischiabile già oggi pomeriggio) per infortuno Romelu Lukaku: al fianco di Lautaro Martinez potrebbe giocarsi le sue carte un acciaccato Alexis Sanchez, ma pure, in extremis, Perisic.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A Silva, Jankto; Verre, Quagliarella. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; A Sanchez, L Martinez. All. Conte



