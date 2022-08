Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Diretta tv: Allegri perde i pezzi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: CHI GIOCA A MARASSI?

Studiamo le probabili formazioni di Sampdoria Juventus per parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 22 agosto: nella 2^ giornata di Serie A 2022-2023 altro Monday Night per la Juventus, che ha aperto il suo campionato con un netto 3-0 al Sassuolo ma sta rapidamente perdendo i pezzi, perché dopo gli infortuni di Pogba e Szczesny – oltre agli altri – è arrivato anche quello di Di Maria, subito brillante all’Allianz Stadium ma ora costretto a fermarsi a causa di una lesione. Non c’è pace dunque per Massimiliano Allegri, interessante sarà vedere cosa si inventerà il tecnico.

Dall’altra parte, ecco una Sampdoria ancora senza i suoi punti fermi: i blucerchiati, sconfitti in casa dall’Atalanta alla prima giornata, hanno bisogno di trovare il loro giusto assetto e lo devono fare in fretta, perché le avversarie non staranno a guardare e c’è il rischio di trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. Vedremo allora quale sarà l’esito della partita di Marassi; aspettando che si giochi, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus non è disponibile sui canali della nostra televisione: per la 2^ giornata di Serie A questa partita, come altre, viene trasmessa soltanto sulla piattaforma DAZN. Dunque, l’appuntamento è riservato ai soli abbonati di questo servizio: la visione sarà in diretta streaming video, bisognerà attivare l’applicazione DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa avere a disposizione una smart tv che si possa collegare a internet, così da utilizzarla per installare appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Sampdoria Juventus dovrebbe essere affrontata, da Marco Giampaolo, con il 4-1-4-1: per il momento dunque accantonato il fedele modulo con il trequartista a supporto di due attaccanti, dovremmo invece vedere Caputo nelle vesti di centravanti con il supporto di una linea a quattro alle sue spalle. Qualche dubbio sulla posizione di Djuricic, che dovrebbe giocare largo a sinistra: il serbo potrebbe anche essere sostituito da Léris (ex della partita), mentre in zona centrale agirebbero Gonzalo Villar e l’altro ex della partita Rincon. Sabiri, al momento forse la maggiore certezza della Sampdoria, giocherà a destra: il modulo può diventare agilmente un 4-3-3 portando i due centrali sulla stessa linea di Ronaldo Vieira, che sarebbe il frangiflutti davanti alla difesa. Nel reparto arretrato Giampaolo sembra avere le idee chiare: in porta ci sarà Audero (anche lui passato dalla Juventus), come coppia davanti a lui ecco Alex Ferrari e Omar Colley mentre sulle corsie esterne dovrebbero correre come al solito Bereszynski e Augello.

LE DIFFICOLTÀ DI ALLEGRI

Senza Di Maria, e con Federico Chiesa ancora ai box, Allegri medita sul 4-3-3 per Sampdoria Juventus: con questo modulo la squadra si è espressa meglio lunedì scorso, con questo modulo avremmo la prima da titolare per Kostic che andrebbe a giocare come esterno sinistro del tridente. Nel reparto offensivo conferma ovviamente per Vlahovic, già autore di una doppietta; come laterale destro l’unico giocatore disponibile è Cuadrado, in alternativa bisognerebbe appunto cambiare modulo oppure puntare su Moise Kean. A centrocampo non c’è Pogba che potrebbe mancare a lungo: il dubbio di Allegri riguarda l’inserimento di un giovane (Fagioli, Miretti o Rovella) ma ancora una volta a vincere il ballottaggio dovrebbe essere McKennie, senza dimenticarsi del ritorno di Rabiot dalla squalifica (ma il francese è un separato in casa, o quasi). Locatelli sarà il regista con Zakaria sull’altro versante; invariata la difesa davanti a Perin – per lui quasi un derby personale – con Bonucci e Bremer centrali mentre Danilo e Alex Sandro faranno i terzini.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Ronaldo Vieira; Sabiri, Villar, Rincon, Djuricic; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri











