Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Diretta tv, Dybala non ce la fa (Serie A)

Con la lettura delle probabili formazioni di Sampdoria Juventus scopriamo le scelte che saranno operate alle ore 18:00 di sabato 12 marzo a Marassi, dove si gioca la partita valida per la 29^ giornata di Serie A 2021-2022. Un match delicato per entrambe le squadre, anche se i motivi sono chiaramente diversi: la Sampdoria infatti arriva dalla sanguinosa sconfitta della Dacia Arena ed è pericolosamente rimasta vicina alla zona retrocessione, non può più permettersi di perdere tempo e ha un bisogno quasi assoluto di fare punti per provare a migliorare una situazione che anche con il ritorno di Marco Giampaolo è critica.

La Juventus invece, al netto di quanto sostiene Massimiliano Allegri, allo scudetto potrebbe realisticamente credere: soffertissima la vittoria sullo Spezia, ma i bianconeri tecnicamente sono lì e, pur sapendo di dover dipendere dai risultati delle altre, hanno l’obbligo di provarci aspettando che arrivi il momento di proseguire la corsa in Champions League. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Luigi Ferraris; aspettando che la partita prenda il via, proviamo appunto a valutare gli schieramenti delle due squadre leggendo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

La diretta tv di Sampdoria Juventus non è una di quelle che per questa 29^ giornata di Serie A sono trasmesse sui canali della televisione satellitare, e dunque bisogna dire che l’unico modo per seguire il match sarà attraverso il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo è disponibile ovviamente grazie alla piattaforma DAZN, fornitore ufficiale di tutte le partite di campionato e anche questo riservato ai clienti, che potranno utilizzare anche smart tv o gaming come Xbox One o PlayStation 4 e 5 per accedere al servizio.

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Juventus si registra l’assenza prolungata di Damsgaard e Gabbiadini, ma Giampaolo sabato deve rinunciare anche allo squalificato Murru: il terzino sinistro sarà quindi Augello con la conferma di Bereszynski a destra, al centro della difesa ecco Omar Colley e Yoshida mentre in porta è una stagione negativa per Audero, ex della partita che però da qualche settimana ha definitivamente perso il posto a favore di Wladimiro Falcone. Abbiamo poi un centrocampo nel quale altri due ex, Rincon e Ekdal, si giocano la maglia di perno davanti alla difesa con lo svedese che sembra essere favorito sul venezuelano, ai lati in qualità di mezzali giocheranno Candreva (lui pure con un passato nella Juventus) e Thorsby, che torna a disposizione del suo allenatore. Sensi come sempre si piazza alle spalle delle due punte nel nuovo ruolo che Giampaolo gli ha cucito addosso, poi davanti ecco che in Quagliarella avremo l’ennesimo ex bianconero di questa partita e con lui ci sarà inevitabilmente Caputo.

Continuano i tanti problemi per Allegri: dalle probabili formazioni di Sampdoria Juventus dobbiamo escludere Bonucci, Alex Sandro e Dybala, a meno di recuperi lampo dell’ultimo minuto. Il punto è che anche Cuadrado è in dubbio: il forfait del colombiano aprirebbe un vuoto sulle corsie vista anche la squalifica di Bernardeschi, dunque Allegri quasi certamente tornerà al 4-4-2 e potrebbe impiegare De Sciglio come quarto a destra sulla linea di centrocampo, mandando Danilo a fare il terzino. Sull’altro versante le scelte sono più o meno obbligate e riguardano Luca Pellegrini basso e Rabiot davanti a lui, a protezione di Szczesny ci sarà la conferma per Rugani che, complice i problemi fisici dei colleghi di reparto, sta trovando tanto spazio come partner di De Ligt. Nel settore nevralgico avremo poi Locatelli e Arthur, anche qui non ci sono soluzioni alternative visto che sia McKennie che Zakaria sono ai box; davanti Allegri ha parlato di un possibile turno di riposo per Vlahovic soprattutto in previsione della Champions League, e quindi a fare coppia con Morata sarebbe inizialmente Kean anche se poi il serbo potrebbe effettivamente essere titolare anche a Marassi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): W. Falcone; Bereszynski, O. Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Lu. Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



