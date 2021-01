Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Diretta tv, Verre o Keita in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani alle ore 18.00 si accenderanno i riflettori sulla sfida per la 20^ giornata della Serie A tra Sampdoria e Juventus: andiamo allora a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di sapere quali saranno le mosse di Ranieri per tentare l’impresa al Marassi contro i Campioni d’Italia in carica: la squadra ligure, viste gli ottimi risultati appena messi alle spalle, tra cui spicca anche il successo conseguito contro l’Inter, può davvero sognare domani sera a Genova contro la Vecchia Signora. La quale, pur di ritorno da un faticoso turno in Coppa Italia, rimane rivale micidiale: la Juventus appare poi più che mai motivata a fare in questo fine settimana bottino pieno, anche per rilanciarsi verso il podio della classifica della Serie A, sempre più vicino. Domani era ci attende senza ombra di dubbio una sfida avvincente a cui sia Ranieri che Pirlo non possono farsi trovare impreparati: andiamo allora ad esaminare le loro mosse per le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

SAMPDORIA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo agli appassionati che la diretta tv di Sampdoria Juventus verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento con questa partita è su Sky Sport Serie A, che gli abbonati troveranno al numero 202 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming video, grazie al servizio che non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE MOSSE DI RANIERI

Per tentare l’impresa contro una formazione ben temibile come è quella bianconera, Ranieri per stilare le probabili formazioni di Sampdoria e Juventus non può che affidarsi ai suoi titolari più in forma: pure domani mancherà Gabbiadini, fermo in infermeria. Fissato il 4-4-2 ecco che sarà allora Quagliarella, ex del match a collocarsi in attacco, affiancato da uno tra Keitè e Verre (che però farebbe un passo indietro nel caso). Per la mediana si faranno avanti dal primo minuto Adrien Silva per la cabina di regia e Thorsby: per le fasce esterne sarà spazio per Candreva come per Jankto, anche se è forte il ballottaggio di quest’ultimo con Damsgaard. Poche poi le novità nella difesa dei doriani: con Audero (altro ex del match) fedele tra i pali, vedremo Yoshida e Colley al centro del reparto, mentre Bereszynski e Augello si collocheranno ai lati.

LE SCELTE DI PIRLO

Posto che dopo anche l’impegno di Coppa Italia con la Spal, possiamo attenderci grandi sorprese dell’ultimo minuto nello spogliatoio bianconero, pure alla vigilia della 20^ giornata possiamo ipotizzare che Pirlo domani schieri i suoi secondo il 4-4-2. Qui titolari confermati in attacco saranno Cristiano Ronaldo e Morata, tenuto conto che Dybala è infortunato e Kulusevski è squalificato dopo la sfida col Bologna. A centrocampo è poi sicuro di un posto dal primo minuto McKennie, ormai uno dei punti fermi del tecnico bresciano: l’americano farà coppia con Chiesa sull’esterno del reparto, mentre al centro troveranno posto Arthur e Bentancur. Qualche dubbio in più si accende in difesa, considerato che pure è tornato dall’isolamento anche Alex Sandro: il brasiliano però domani difficilmente sarà titolare e dovrebbe lasciare il posto davanti a Szczesny al quartetto con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Jankto, Thorsby, a Silva, Candreva; Quagliarella, Keita All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; C Ronaldo, Morata All. Pirlo



