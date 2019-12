Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Quote, ancora molti dubbi (Serie A)

Sampdoria Juventus si gioca alle ore 18.55, quando le due formazioni scenderanno in campo per il primo anticipo della 17^ giornata di Serie A, dettato dal successivo impegno della Juventus in Supercoppa Italiana. C’è dunque grande attesa attorno alle probabili formazioni di Sampdoria Juventus, perché i blucerchiati di Claudio Ranieri sono reduci dalla vittoria nel derby che li ha rilanciati in ottica salvezza, mentre i bianconeri di Maurizio Sarri hanno agganciato l’Inter al comando della classifica grazie alla vittoria contro l’Udinese griffata dal tridente “pesante”. Quali saranno dunque le mosse dei due allenatori? Andiamo a scoprirle analizzando le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Sampdoria Juventus. Nonostante si giochi a Marassi, i campioni d’Italia sembrano nettamente favoriti: il segno 2 è proposto a 1,53, mentre poi si sale a 4,25 in caso di segno X e fino a 6,00 volte la posta in palio se si dovesse concretizzare il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE SCELTE DI RANIERI

Non pochi problemi per Claudio Ranieri, che nelle probabili formazioni di Sampdoria Juventus deve fare i conti con gli acciacchi di Ekdal e Quagliarella, anche se ci sono speranze per il loro recupero. Se per l’attacco le alternative comunque non mancano, con Caprari che nel caso affiancherà Gabbiadini, mentre Ramirez agirà da trequartista, ecco che a centrocampo la situazione è più delicata. Bisogna considerare infatti l’indisponibilità di Jankto e e la squalifica di Ronaldo Vieira: possibile dunque il ritorno al 4-4-2, che potrebbe vedere titolare Rigoni come esterno sinistro più offensivo, mentre sull’altra fascia agirebbe Thorsby, con compiti più difensivi. Tra le soluzioni contemplate attenzione anche alla possibilità di vedere Depaoli avanzare il suo raggio d’azione; in questo caso Ferrari sarebbe utilizzato come terzino confermando la coppia centrale formata da Colley e Murillo, con Audero a difendere la porta e Murru terzino sinistro.

I DUBBI DI SARRI

Sarri ritrova Cuadrado e Pjanic ma perde Bentancur: queste le notizie principali sul fronte bianconero a proposito delle probabili formazioni di Sampdoria Juventus. Pensando anche alla Supercoppa, ci potrebbe essere un po’ di turnover. In porta, uno Szczesny non ancora al meglio potrebbe nuovamente dare spazio a Buffon; davanti a lui, Cuadrado dovrebbe tornare a fare il terzino destro con De Sciglio o Alex Sandro a sinistra e la coppia centrale Bonucci-De Ligt (qui niente turnover). A centrocampo Pjanic si riprende il posto di regista con Emre Can e Rabiot mezzali, in modo da far rifiatare Matuidi. Sulla trequarti Sarri valuta la soluzione Ramsey e naturalmente è in corsa pure Bernardeschi, che domenica non era titolare, mentre Higuain e Dybala sono in ballottaggio per affiancare Cristiano Ronaldo a meno che non venga riproposto il tridente di lusso, che invece in Supercoppa sarebbe più difficile vedere dall’inizio.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Ferrari, Chabot, Regini, Léris, Maroni, Rigoni, Caprari.

Squalificati: Ronaldo Vieira.

Indisponibili: Bereszynski, Barreto, Bertolacci, Jankto, Bonazzoli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Szczesny, Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio, Matuidi, Portanova, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa.

Squalificati: Bentancur.

Indisponibili: Chiellini, Khedira.



