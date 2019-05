Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Quote, Caprari al fianco di Quagliarella

Sampdoria Juventus si gioca stasera alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Blucerchiati ormai certi del loro piazzamento, noni in classifica in un campionato comunque ricco di buone soddisfazioni: l’ultima giornata servirà per celebrare anche Fabio Quagliarella, con 26 gol ormai certo di essere il capocannoniere della Serie A 2018/19. Nella Juventus ormai campione d’Italia da settimane ma capace di vincere solo una delle ultime 8 partite ufficiali disputate tra campionato e Champions League, tiene banco la vicenda allenatore con le ipotesi sul successore di Max Allegri, dopo 5 anni in panchina del livornese, che impazzano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote per il pronostico su Sampdoria Juventus, sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’agenzia di scommesse Snai quota a 4.20 la vittoria della Sampdoria (segno 1) mentre con un successo della Juventus (segno 2) si arriverebbe a 1.80. La quota per un pareggio, con il segno X varrebbe 3.75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Parlando delle probabili formazioni di Sampdoria Juventus, tra i blucerchiati è pronto a ricevere l’ovazione di Marassi Fabio Quagliarella, pronto a diventare il primo capocannoniere sampdoriano in Serie A dai tempi di Gianluca Vialli, che vinse nel 1991 nell’anno dello Scudetto della Samp. Al fianco di Quagliarella giocherà Caprari con Ramirez trequartista, in porta spazio al secondo Rafael con Tonelli-Colley coppia di difensori centrali.

LE MOSSE DI ALLEGRI

In casa bianconera, tante assenze nella partita che segnerà il commiato in panchina di Max Allegri. Spazio a Pinsoglio in porta, col terzo portiere bianconero alle spalle di una difesa a quattro con De Siglio e Spinazzola sulle fasce e Rugani e Bonucci centrali. A centrocampo Emre Can sarà con Pjanic e Bentancur, il giovane Kean guiderà l’attacco con Cuadrado e Cristiano Ronaldo che proverà ad arrotondare i 22 gol già realizzati nel suo primo campionato italiano.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Colley, Tavares; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo

INDISPONIBILI: Belec, Murru, Andersen

SQUALIFICATI: –

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Pjanic; Cristiano Ronaldo, Kean, Cuadrado. All. Allegri

INDISPONIBILI: Perin, Douglas Costa, Chiellini, Khedira, Cancelo

SQUALIFICATI: Matuidi, Bernardeschi



