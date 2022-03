Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Quote: rebus per Allegri (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Sampdoria Juventus ci danno tutte le ultime indicazioni sulle mosse di Marco Giampaolo e Massimiliano Allegri in vista della partita che oggi si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per la ventinovesima giornata di Serie A. Partita molto delicata per la Sampdoria, che dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l’Udinese è ritornata nei guai nella lunga e complicata corsa verso il fondamentale obiettivo della salvezza.

Dall’altra parte, la Juventus non ha convinto contro lo Spezia, tuttavia ha vinto rinforzando la propria quarta posizione in classifica e continuando a conservare una speranza anche in ottica scudetto. Serve quindi vincere per poi dedicarsi con il massimo dell’impegno al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Juventus, grazie alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono nettamente favoriti sulla carta e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,80 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Juventus si registra l’assenza prolungata di Damsgaard e Gabbiadini, tuttavia Marco Giampaolo oggi deve rinunciare anche allo squalificato Murru: il terzino sinistro sarà quindi Augello con la conferma di Bereszynski a destra, al centro della difesa ecco Colley e Yoshida mentre in porta è una stagione negativa per Audero, ex della partita che però da qualche settimana ha definitivamente perso il posto a favore di Falcone.

A centrocampo altri due ex della partita, Rincon e Ekdal, si giocano la maglia di regista davanti alla difesa, con lo svedese che sembra essere favorito sul venezuelano, mentre ai lati giocheranno come mezzali Candreva (a sua volta un ex della Juventus) e Thorsby, che torna a disposizione del suo allenatore dopo la squalifica. Sensi si piazzerà alle spalle delle due punte nel ruolo di trequartista, nella coppia offensiva ecco Quagliarella (ennesimo ex bianconero di questa partita) e con lui naturalmente Caputo.

I DUBBI DI ALLEGRI

Continuano i problemi per Allegri: dalle probabili formazioni di Sampdoria Juventus dobbiamo escludere Bonucci, Chiellini e Dybala, oltre ai lungodegenti e allo squalificato Bernardeschi. Il punto è che anche Cuadrado in settimana ha avuto una leggera sindrome influenzale: come conseguenza di tutto questo, Allegri quasi certamente tornerà al 4-4-2 e potrebbe impiegare De Sciglio come quarto a destra sulla linea di centrocampo, mandando Danilo a fare il terzino. Sull’altro versante le scelte sono più o meno obbligate e riguardano Luca Pellegrini terzino e Rabiot davanti a lui, a protezione di Szczesny ci sarà la conferma per Rugani che sta trovando tanto spazio come partner di De Ligt.

A centrocampo sono certi del posto Locatelli e Arthur, considerando che tra gli assenti ci sono sia McKennie sia Zakaria; davanti Allegri aveva parlato di un possibile turno di riposo per Vlahovic soprattutto in previsione della Champions League, ma considerate le tante altre assenze pensiamo che infine il serbo non dovrebbe essere escluso dai titolari e dovrebbe farne le spese Kean più di Morata, il quale infatti dovrebbe comunque essere titolare con Vlahovic.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA JUVENTUS

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; De Sciglio, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.



