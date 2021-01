Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Quote, torna Cristiano Ronaldo titolare

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: CHI IN CAMPO AL MARASSI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Sampdoria Juventus, match della 20^ giornata di Serie A che ci farà compagnia solo oggi pomeriggio alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio Marassi. Siamo davvero impazienti di conoscere le mosse di Claudio Ranieri per sconfiggere la sua ex squadra: i doriani approdano al turno in buone condizione (dopo aver superato anche Udinese e Parma) e certo paiono ben motivati a dare seguito a tale trend, anche contro i Campioni d’Italia in carica. Certo per la Sampdoria non sarà questa impresa facile, specie se ricordiamo che anche oggi in casa blucerchiata si contano alcune assenze. In ogni caso, i bianconeri si presenteranno in campo ben organizzati e motivati: Pirlo non ha sottostimato l’impegno e oggi opterà per i suoi titolari più in forma, alcuni dei quali hanno poi osservato un turno di riposo in settimana durante la Coppa Italia. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la squadra ligure sia avversario temibile, oggi alla vigilia della 20^ giornata di Serie A il favore del pronostico va, senza gran sorpresa, alla Vecchia Signora. Anche il portale Snai, per l’1×2 della partita, ha fissato a 1.50 il successo oggi della Juventus, contro il più elevato 6.50 segnato per la vittoria della Sampdoria: il pareggio è stato invece quotato a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

LE MOSSE DI RANIERI

Per le probabili formazioni di Sampdoria e Juventus, Mister Ranieri pare convinto a riconfermare dal primo minuto in difesa la coppia al centro con Colley e Yoshida, davanti al solito Audero: in fascia dovrebbe esserci spazio per Augello e Bereszynski, mentre difficilmente saranno recuperabili Tonelli e Ferrari. A centrocampo via libera al duo al centro composto da Thorsby e Adrien Silva, anche se quest’ultimo (che ha ben fatto contro il Parma) si gioca ancora la maglia con Ekdal: ai lati ecco dal primo minuto Candreva e Jankto, con l’ex Udinese che dovrebbe vincere il ballottaggio con Damsgaard. Si accende poi un punto di domanda in attacco, vista l’assenza annunciata di Gabbiadini: chi tra Verre e Keità accompagnerà Fabio Quagliarella dal primo minuto? Difficile dirlo ma nelle ultime ore il senegalese ha visto aumentare le proprie chance.

LE SCELTE DI PIRLO

Anche per la sfida del Marassi il tecnico della Vecchia Signora dovrebbe confermare il 4-4-2 come modulo di partenza, e anche qui i ballottaggi, pur presenti dovrebbero essere abbastanza limitati. Già in difesa infatti Pirlo pare abbastanza sicuro di affidare le maglie da titolari al quartetto composto da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo: questo pur consapevole che il colombiano potrebbe venir utilizzato a centrocampo e che pure in panchina rimangono a disposizione Alex Sandro (da poco guarito dal Coronavirus), Demiral, Chiellini e Frabotta (titolare contro la Spal in Coppa Italia). A centrocampo poi paiono sicuri della propria maglia da titolare sia McKennie che Chiesa, ovviamente schierati come esterni di reparto: al centro pare irrinunciabile Arthur, ma un acciaccato Bentancur potrebbe cedere il posto a Adrien Rabiot. Ricordiamo poi che nella 20^ giornata di Serie A risulta squalificato Kulusevski: in attacco vedremo allora titolari annunciati Morata e Cristiano Ronaldo, questo poi rimasto a riposo nell’ultimo impegno di Coppa.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Jankto, Thorsby, A Silva, Candreva; Quagliarella, Keita All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, C Ronaldo All. Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA