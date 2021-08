Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Diretta tv: due assenze pesanti

Domani sera a Marassi andrà in scena un bel posticipo di Serie A al quale ci introduciamo con le probabili formazioni di Sampdoria Milan, uno dei match più interessanti della prima giornata, per il quale tuttavia dovremo aspettare fino a lunedì sera. Finora abbiamo visto amichevoli oppure partite di Coppa Italia, come per il Milan la sfida vinta contro il Panathinaikos a Trieste, oppure per la Sampdoria il successo di misura contro l’Alessandria, ma adesso si inizia a fare sul serio e dunque anche le mosse dei due allenatori Roberto D’Aversa (al debutto sulla panchina blucerchiata) e Stefano Pioli potrebbero assumere particolare importanza per indirizzare in un senso oppure nell’altro il ‘Monday Night’ che ci attende a Marassi. Andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le notizie alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SAMPDORIA MILAN

Ricordiamo nel frattempo che Sampdoria Milan sarà una partita visibile sia in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale numero 202 della piattaforma satellitare) sia in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A – ma questa sarà una delle tre del primo turno visibile anche su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE SCELTE DI D’AVERSA

Scopriamo adesso cosa ci dovrebbe proporre il nuovo allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa per quanto riguarda le probabili formazioni di Sampdoria Milan. Per prima cosa osserviamo che i doriani dovrebbero avere la rosa a disposizione sostanzialmente al completo, i dubbi ancora aperti nel modulo 4-2-3-1 dovrebbero dunque essere tutti legati a decisioni dell’allenatore. In porta giocherà Audero; davanti a lui, la linea difensiva a quattro sarà formata da Bereszynski, Ferrari (oppure Murillo in alternativa), Colley ed Augello; nella coppia in mediana Ekdal e Adrien Silva si candidano ad affiancare Thorsby; infine in attacco ecco il terzetto con Candreva, Gabbiadini e uno tra Damsgaard e Jankto sulla trequarti, per appoggiare l’eterno centravanti Quagliarella.

LE MOSSE DI PIOLI

Modulo 4-2-3-1 di riferimento anche per Stefano Pioli, le probabili formazioni di Sampdoria Milan sul fronte rossonero devono tuttavia fare naturalmente i conti con le assenze degli indisponibili Kessiè e Ibrahimovic, due vuoti pesanti per il Milan. In porta ci sarà il debutto ufficiale del nuovo titolare Maignan; davanti a lui una difesa a quattro molto ben conosciuta, con Calabria, Tomori (oppure Romagnoli), Kjaer e Theo Hernandez da destra a sinistra; stante l’assenza di Kessiè, a centrocampo dovremmo vedere dal primo minuto Tonali e Bennacer, con Krunic possibile alternativa; infine, nel reparto offensivo si candidano Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic per sostenere sulla trequarti il nuovo centravanti Giroud, anche se Rebic potrebbe giocare anche come trequartista centrale e in quel caso a sinistra entrerebbe Rafael Leao.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa.

A disposizione: Falcone, Depaoli, Yoshida, Chabot, Murillo, Murru, A. Silva, Askildsen, Jankto, Verre, Caprari, Torregrossa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Conti, Romagnoli, Ballo-Tourè, Kalulu, Gabbia, Krunic, Pobega, Castillejo, Maldini, R. Leao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kessiè, Ibrahimovic.



