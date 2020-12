Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Diretta tv, Gabbia ancora titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: CHI DOMANI IN CAMPO?

Alla vigilia della sfida per la 10^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Milan, match in programma solo domani al Marassi alle ore 20.45, è tempo di prendere in esame anche le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Ranieri per superare e mettere in scacco il Diavolo, ancora leader del campionato della Serie A. Per i liguri si tratta di una sfida decisiva, considerato che arriva da una serie di risultati negativa e subito il pareggio strappato contro il Torino: non sarà dunque un’impegno facile per i blucerchiati che pure faranno di tutto per ostacolare il diavolo. Pure Pioli (tornato in panchina, superato anche il Coronavirus) dovrà fare domani grande attenzione: la prima posizione della classifica è piazza complicata da mantenere e al Diavolo domani non sarà concesso alcuna leggerezza. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

SAMPDORIA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTATV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE MOSSE DI RANIERI

Per affrontare la capolista della Serie A, Ranieri dovrà puntare solo su i suoi giocatori più in forma, dando di nuovo spazio al 4-4-2, già visto anche contro il Torino solo pochi giorni fa. Ecco che anche domani al Marassi sarà dunque spazio per capitan Quagliarella in attacco, con Gabbiani rilanciato dal primo minuto al suo fianco. A centrocampo dovrebbero poi trovare spazio come titolari al centro Adrien Silva e Thorsby, mentre l’ex Inter Candreva si collocherà sull’esterno di reparto, in compagnia di Damsgaard: pure attenzione a Ekdal e Jankto che pure scalpitano dalla panchina. Aggiungiamo che nella 10^ giornata di Serie A dovremmo rivedere Tonelli titolare in difesa, al centro con Yoshida: saranno Bereszynski e Augello i favoriti per la maglia in corsia.

LE SCELTE DI PIOLI

Anche per la sfida al Marassi Pioli non farà a meno del classico 4-2-3-1, dove pure vi saranno alcune novità rispetto al’11 che ha ben fatto contro il Celtic solo lo scorso giovedi. Certo domani, con Zlatan Ibrahimovic ancora fermo in infermeria, non sarà riposo per Ante Rebic, ma vicino al bomber dovremmo pure rivedere dal primo minuto Saelamaekers e Brahim Diaz schierati sull’esterno, con Calhanoglu titolare sulla tre quarti. Per la mediana sarà poi spazio dal primo minuto per Bennacer vicino a il solito Franck Kessie, occhio però a Krunic e Tonali, sempre valide alternative dalla panchina in caso di necessità. Non i saranno poi grandi novità in difesa tenuto conto che Kjaer è alle prese con alcune noie muscolari: senza il danese sarò spazio per Gabbia dal primo minuto con Romagnoli mentre Calabria e Theo Hernandez copriranno al solito le corsie.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella All. Ranieri

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, B Diaz; Rebic All. Pioli



