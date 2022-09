Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Diretta tv, spazio per Brahim Diaz? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: CHI GIOCA A MARASSI?

Studiando le probabili formazioni di Sampdoria Milan parliamo ovviamente della partita che si gioca allo stadio Luigi Ferraris, alle ore 20:45 di sabato 10 settembre: l’anticipo serale nella 6^ giornata di Serie A 2022-2023 ci presenta la sfida tra un Marco Giampaolo nuovamente sulla graticola e una delle squadre che negli ultimi anni aveva interrotto anticipatamente il rapporto con lui. La Sampdoria non decolla: ha perso anche a Verona, ha raccolto appena 2 punti in tutto il campionato e continua a procedere a singhiozzo, già nella zona calda della classifica e con la conferma che la squadra non sia stata rafforzata a dovere rispetto alla passata stagione.

Il Milan invece sta facendo suo: la vittoria nel derby è stata ancora una volta bella e importante, poi i rossoneri hanno ottenuto un pareggio a Salisburgo nell’esordio in Champions League e forse hanno un po’ l’amaro in bocca, anche se il risultato in sé non è negativo. Adesso vedremo quello che succederà sabato sera in una partita che si prospetta comunque interessante; aspettando che arrivi il momento di giocare possiamo fare la nostra solita valutazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

DIRETTA SAMPDORIA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan sarà garantita dai canali della televisione satellitare: infatti questa è una delle partite che per la 6^ giornata di Serie A godono della copertura da parte dell’emittente, e allora sarà a disposizione (per gli abbonati) anche il servizio di diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Per la mobilità ci sarà anche la piattaforma DAZN, che fornisce tutti i match del massimo campionato di calcio: anche in questo caso ovviamente bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al portale.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

In Sampdoria Milan Giampaolo dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1: dunque albero di Natale e due trequartisti alle spalle di un attaccante, nello specifico gli uomini scelti sono Sabiri e Djuricic (ma attenzione a Gabbiadini) che forniranno assistenza a Caputo, naturalmente in vantaggio sul grande veterano Quagliarella.

Qualche punto di domanda in più per il centrocampo: Ronaldo Vieira sarà il regista basso e dunque Rincon andrà a operare sulla mezzala, il ballottaggio aperto è quello tra Verre, che al momento appare in vantaggio, e Léris che all’ultimo potrebbe prendersi la maglia da titolare, senza dimenticarsi di Gonzalo Villar che ha sicuramente qualità e potrebbe tornare molto utile alla Sampdoria di oggi. In difesa Alex Ferrari e Omar Colley formano la coppia centrale a protezione del portiere Audero; sulla fascia destra pochi dubbi circa il fatto che Bereszynski sarà titolare, mentre sull’altro versante Augello è nettamente favorito ma può essere scalzato da Murru.

GLI 11 DI PIOLI

Pioli spera di ritrovare Rebic in Sampdoria Milan, almeno per la panchina; nel frattempo il ruolo di prima punta sarà ricoperto ancora una volta da Giroud, alle sue spalle potrebbe essere titolare Brahim Diaz che in questo modo farebbe tirare il fiato a De Ketelaere, che ha ovviamente giocato dal primo minuto contro il Salisburgo.

A destra torna Junior Messias che sfila la maglia a Saelemaekers; poi avremo la zona mediana ancora con Bennacer e Tonali, con la considerazione che Pobega – visto anche martedì sera – per naturale turnover potrebbe anche ritagliarsi uno spazio ed entrare negli undici di partenza del Milan che giocherà a Marassi. Lo stesso discorso si può fare per Kjaer in difesa: il danese insidia Kalulu e Tomori, sulle fasce invece avremo regolarmente Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, altrettanto indiscutibile il posto di Maignan tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Rincon, Ronaldo Vieira, Verre; Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











