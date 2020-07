Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Diretta tv: Thorsby squalificato (Serie A)

Sampdoria Milan si gioca domani sera alle ore 19.30: le due formazioni infatti scenderanno in campo allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per dare vita a una partita della 37^ giornata di Serie A. Presentando le probabili formazioni di Sampdoria Milan dobbiamo evidenziare come in questo momento il calendario non aiuti i blucerchiati di Claudio Ranieri, che sono reduci dalla sconfitta sul campo della Juventus e ora devono affrontare il Milan di Stefano Pioli, certamente una delle squadre più in forma e per di più con un obiettivo ancora da inseguire dopo il pareggio con l’Atalanta (e due giorni di riposo in più), cioè la qualificazione alla prossima Europa League senza passare dai preliminari. Tutto questo potrebbe influenzare anche le scelte dei due mister: vediamo allora insieme quali sono le notizie alla vigilia della partita sulle probabili formazioni di Sampdoria Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Sampdoria Milan in diretta tv sarà disponibile sui canali della piattaforma satellitare Sky e di conseguenza sarà loro riservata anche la diretta streaming video, come sempre fornita dal servizio Sky Go tramite il sito oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE MOSSE DI RANIERI

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Milan, ecco che Claudio Ranieri potrebbe avere qualche problema a centrocampo a causa dell’infortunio di Ekdal e della squalifica di Thorsby, espulso contro la Juventus: cominciamo allora proprio dalla mediana blucerchiata per osservare che Ramirez dovrebbe agire da esterno destro, con Linetty-Vieira coppia centrale e Jankto sulla fascia sinistra, anche se spera ancora in un posto pure Bertolacci, che potrebbe far slittare Linetty a destra. In attacco dovremmo vedere la coppia Quagliarella-Gabbiadini, con Bonazzoli prima alternativa, a meno che Ranieri scelga un assetto più coperto, con Ramirez avanzato a trequartista alle spalle di un solo attaccante. Meno dubbi in difesa: davanti ad Audero giocheranno Bereszynski a destra, Yoshida e Colley centrali (anche perché Chabot è acciaccato) e uno fra Augello e Murru a sinistra.

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan portano invece due ottime notizie a Stefano Pioli, cioè i rientri di Theo Hernandez e Bennacer dalle rispettive squalifiche scontate contro l’Atalanta. In difesa resta qualche problema con gli infortuni, dunque ci aspettiamo la conferma di Kjaer e Gabbia davanti a Gigio Donnarumma, con Calabria e destra e appunto Theo a sinistra. In mediana dovremmo invece rivedere la consueta coppia Kessié-Bennacer, a meno che all’ivoriano non venga concesso un po’ di riposo in favore di Krunic. Le questioni più interessanti per la formazione del Milan arrivano tuttavia dall’attacco, dove Calhanoglu e Ibrahimovic sembrano le uniche certezze; nel 4-2-3-1 rossonero restano però due maglie da assegnare: una è contesa fra Rebic e Bonaventura, per l’altra è aperto addirittura un ballottaggio a tre fra Castillejo, Saelemaekers e Paquetà.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

A disposizione: Seculin, Murru, Ferrari, Depaoli, Tonelli, Leris, Maroni, Bertolacci, Askildsen, Bonazzoli, La Gumina.

Squalificati: Thorsby.

Indisponibili: Ekdal, Chabot.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Duarte, Laxalt, Krunic, Maldini, Biglia, Paquetà, Saelemaekers, Bonaventura, Colombo, Rafael Leao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Musacchio, Romagnoli, Conti.



