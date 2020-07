Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Quote, Castillejo torna titolare? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Sampdoria Milan analizziamo la partita che le due squadre giocano alle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio, per la 37^ giornata di Serie A 2019-2020: sfida che ormai non ha più alcuna importanza di classifica per i blucerchiati, non a caso reduci dalle sconfitte contro Genoa e Juventus. Claudio Ranieri ha centrato il grande obiettivo salvando la squadra; adesso proverà a recuperare qualche posizione sapendo però di aver rispettato le consegne della società, ma ancora con il dubbio circa una conferma per la prossima stagione. Cosa che invece Stefano Pioli ha già guadagnato, grazie a uno straripante girone di ritorno: il tecnico parmense ha ribaltato il Milan che nel post-lockdown non ha mai perso e ha centrato tanti gol e vittorie che l’hanno portato a scavalcare il Napoli e ottenere il sesto posto in classifica. Visto l’inizio a singhiozzo, forse di più non si poteva fare ma certamente questo può essere un ottimo punto di partenza per il 2020-2021. Adesso, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, valutiamo in che modo potrebbero essere messe in campo dai loro allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

I DUBBI DI RANIERI

Dalle probabili formazioni di Sampdoria Milan mancheranno Chabot e Thorsby: il primo infortunatosi all’inizio della partita contro la Juventus, il secondo espulso nel finale. Ranieri ha pronte le contromosse: Omar Colley al centro della difesa, a fare coppia con Yoshida (ma potrebbe giocare anche Tonelli) e Ronaldo Vieira come playmaker di centrocampo. Si tratta dei due calciatori che domenica erano assenti per squalifica; per il resto la formazione dei blucerchiati potrebbe cambiare in qualche elemento, per esempio il tecnico testaccino prevede di riportare Bereszynski a terzino destro e potrebbe inserire Murru (in ballottaggio con Augello) a sinistra, mentre sulla fascia destra di centrocampo si candida Gaston Ramirez che ormai può ricoprire vari ruoli. Sull’altro versante il favorito rimane Jankto, che ha avuto un campionato in forte crescita al pari di Linetty, la cui assenza per infortunio si è fatta sentire e che sarà schierato come centrale al fianco di Vieira. A completare la formazione, ecco i due attaccanti: Quagliarella e Gabbiadini sono insidiati da Federico Bonazzoli, ottimo nelle ultime giornate.

GLI 11 DI PIOLI

Anche Stefano Pioli ha i suoi problemi nelle probabili formazioni di Sampdoria Milan: il tecnico rossonero ha perso come sappiamo Alessio Romagnoli, e deve rinunciare anche ad Andrea Conti che non recupera in tempo. Nel post-lockdown il Diavolo ha raramente cambiato assetto, e anche questa volta non rappresenterà un’eccezione: Theo Hernandez torna dalla squalifica e si riprende il posto come terzino sinistro, per il resto scelte confermate rispetto a giovedì scorso con Calabria a destra e il giovane Gabbia tornato titolare per fare coppia con Kjaer, a protezione di Gigio Donnarumma. In mediana si continua a puntare forte sul tandem formato da Kessie e Bennacer, timide possibilità per Lucas Biglia così come per Bonaventura e un ottimo Saelemaekers per quanto riguarda le corsie sulla trequarti. Qui però Rebic e il rientrato Castillejo sono favoriti, perché questo era l’assetto con il quale il Milan ha davvero iniziato a volare; tra di loro stazionerà un Calhanoglu capace di fare la differenza, la prima punta sarà Ibrahimovic che ha due giornate per provare a raggiungere la doppia cifra di gol in campionato.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, O. Colley, Yoshida, Murru; G. Ramirez, Linetty, Ronaldo Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

A disposizione: Seculin, Depaoli, A. Ferrari, Tonelli, Augello, Léris, Bertolacci, Askilden, Maroni, F. Bonazzoli, La Gumina

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Chabot, Ekdal

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Duarte, Laxalt, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, Saelemaekers, D. Maldini, Bonaventura, Rafael Leao, Colombo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli



