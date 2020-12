Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Quote: chi insieme a Quagliarella?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan ci consentono di analizzare la partita in programma ale ore 20.45 a Marassi, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi della decima giornata di Serie A. La Sampdoria di Claudio Ranieri, dopo un buon pareggio ottenuto contro il Torino, cerca un risultato di prestigio contro la capolista Milan, che potrebbe dare ben altro sapore alla stagione finora piuttosto anonima dei blucerchiati. D’altra parte il Milan di Stefano Pioli non vuole smettere di sognare e dopo il successo contro la Fiorentina (e la qualificazione in tasca in Europa League) vuole consolidare ulteriormente il proprio primato. C’è dunque grande curiosità attorno alle mosse dei due allenatori: scopriamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Sampdoria Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Sampdoria Milan, che secondo le quote Snai vede nettamente favoriti i rossoneri: il segno 2 infatti è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE SCELTE DI RANIERI

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan ci dovrebbero offrire i blucerchiati schierati con un 4-4-2, che potrebbe però essere anche un 4-4-1-1 a seconda delle caratteristiche del giocatore che affiancherà Quagliarella in attacco: Gabbiadini è favorito, ma sono in corsa anche Ramirez e Verre, che sarebbero più trequartisti. Anche a centrocampo sono da evidenziare almeno un paio di dubbi per la Sampdoria, con il doppio ballottaggio Adrien Silva-Ekdal e Damsgaard-Jankto per completare il reparto mediano a quattro al fianco di Thorsby e Candreva, che sentirà aria di derby contro il Milan. Sembra invece tutto chiaro nella difesa della Sampdoria, che dovrebbe schierare Audero in porta e davanti a lui Bereszynski, Yoshida, Toneli e Augello da destra a sinistra in una retroguardia a quattro.

LE MOSSE DI PIOLI

Anche sul fronte rossonero le probabili formazioni di Sampdoria Milan dovrebbero offrici certezze in difesa: acciaccato Kjaer, Stefano Pioli dovrebbe schierare Gabbia al fianco di Romagnoli davanti a Donnarumma, con Calabria terzino destro e naturalmente Theo Hernandez a sinistra. In mediana dovremmo vedere la classica coppia Kessie-Bennacer, anche se cominciano ad essere in rialzo le quotazioni di Tonali, i dubbi allora si concentrano nel reparto offensivo: Saelemaekers è favorito su Castillejo come esterno destro, mentre a sinistra si contendono il posto Brahim Diaz e Hauge (ma potrebbero anche giocare Saelemaekers e Castillejo, con il primo spostato a sinistra). Di sicuro il trequartista centrale sarà Calhanoglu, mentre Rebic agirà da prima punta stante l’assenza di Ibrahimovic.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, B. Diaz; Rebic. All. Pioli.



