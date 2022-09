Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Quote, Pobega possibile titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: CHI GIOCA A MARASSI?

Analizziamo le probabili formazioni di Sampdoria Milan, partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 10 settembre: siamo nella 6^ giornata di Serie A 2022-2023, e per i blucerchiati è già tempo di analisi approfondite perché, dopo 2 punti nei primi cinque turni, la panchina di Marco Giampaolo (tra l’altro ex) è già in discussione. Servirà una scossa forte: la Sampdoria ha perso anche sul campo del Verona, una squadra che era in crisi e non riusciva a ritrovarsi; adesso questo impegno casalingo contro il Milan si prospetta ovviamente come tremendamente complicato, ma staremo a vedere.

Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Diretta tv, spazio per Brahim Diaz? (Serie A)

Milan che dopo la bella vittoria nel derby ha pareggiato a Salisburgo in Champions League: ottima conferma per gli uomini di Stefano Pioli, che per il momento stanno facendo quello che ci si aspetta dai campioni in carica e, forse, hanno davvero steccato soltanto la trasferta di Reggio Emilia, dove sono stati salvati da Maignan che ha parato un rigore. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: aspettando la partita di Marassi, leggiamo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): un punto a testa!

QUOTE E PRONOSTICO

Nella lettura delle probabili formazioni di Sampdoria Milan dobbiamo anche fare un focus sulle quote che l’agenzia Snai ha previsto per questa partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,00 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che corrisponde al successo della squadra di casa, andreste a intascare 1,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

Diretta/ Verona Sampdoria (risultato finale 2-1): prima vittoria per gli scaligeri

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Leggendo le probabili formazioni di Sampdoria Milan possiamo notare che Giampaolo dovrebbe affidarsi all’albero di Natale. I due giocatori incaricati di agire sulla trequarti sono Sabiri e Djuricic, anche se c’è una possibilità che una maglia da titolare se la prenda Gabbiadini; come prima punta ci sarà ovviamente Caputo, con Quagliarella che per questa stagione sarà una riserva di lusso con qualche minuto di qualità. A centrocampo il dubbio riguarda la maglia di mezzala sul centrosinistra: al momento Verre sembra favorito su Léris, mentre non sembrano essere in discussione i due posti destinati a Ronaldo Vieira, in cabina di regia, e Rincon. Non dovrebbe poi cambiare la difesa che si piazzerà a protezione di Audero: nella zona centrale ci saranno Alex Ferrari e Omar Colley, mentre il terzino destro sarà Bereszynski con Augello che rimane in forte vantaggio su Murru per la corsia opposta.

GLI 11 DI PIOLI

Sarà invece un 4-2-3-1 quello di Pioli per Sampdoria Milan: schema classico, e potrebbe anche cambiare qualcosa rispetto alle ultime due partite. Di fatto hanno giocato sempre gli stessi: l’unica variazione sul tema è stata la corsia destra, qui Messias dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Saelemaekers. Per il resto, Pioli potrebbe dare fiducia a Brahim Diaz sulla trequarti lasciando in panchina De Ketelaere, che dunque avrà un turno di riposo; saranno confermati sia Rafael Leao che Giroud, soprattutto perché in questo momento c’è poco ricambio visti gli infortuni (di Rebic, che è da valutare, ma anche di Ibrahimovic) a meno che Origi sia pronto a dire la sua dal primo minuto. A centrocampo Bennacer o Tonali possono lasciare una maglia a Pobega, che ha avuto un buon impatto anche in Champions League; per la difesa potrebbe giocare Kjaer, ma i favoriti restano Kalulu e Tomori che si piazzeranno davanti a Maignan, con Calabria terzino destro e Theo Hernandez terzino sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Rincon, Ronaldo Vieira, Verre; Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











© RIPRODUZIONE RISERVATA