Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Diretta tv: pochi dubbi a Marassi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: CHI GIOCA A MARASSI?

Con le probabili formazioni di Sampdoria Napoli ci introduciamo alla partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 8 gennaio: Marassi ospita il match valido per la 17^ giornata di Serie A 2022-2023. Il Napoli ha perso la sua prima partita in campionato: sconfitto nel big match dall’Inter, ha visto ridursi a 5 i punti di vantaggio sul Milan, con la Juventus e la stessa Inter che non sono troppo lontane. Certo, finora il Napoli ha dominato e Luciano Spalletti non deve fare troppi drammi, ma il ko di San Siro avrà se non altro insegnato che questo scudetto non è vinto e bisognerà tirare fino in fondo.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Colley verso Cagliari, preso Vekic mentre Terzic...

La Sampdoria crede ancora nella salvezza: i blucerchiati hanno aperto il loro 2023 con la vittoria sul campo del Sassuolo, che ha portato al sorpasso alla Cremonese in classifica. Anche qui bisogna dire che ci sarà da correre parecchio e che i problemi sono tutt’altro che risolti, ma almeno l’anno solare è iniziato alla grande e ora psicologicamente può essere fatto un bel passo avanti. Adesso andiamo a scoprire quello che i due allenatori potrebbero fare al Luigi Ferraris domani pomeriggio, dunque prendiamoci del tempo per la nostra valutazione sulle probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

DIRETTA/ Sassuolo Sampdoria (risultato finale 1-2): risorgono i blucerchiati!

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Napoli non sarà disponibile, se non su DAZN: la partita infatti non è tra quelle trasmesse sulla televisione satellitare nella 17^ giornata di Serie A, dunque rimane la sola opzione della piattaforma che ha acquisito i diritti per l’intero campionato di calcio. Ricordiamo però che i clienti Sky potranno attivare il canale Zona DAZN, al numero 214 del loro decoder, a patto ovviamente di essere abbonati anche al portale di cui sopra; l’alternativa rimane la visione in diretta streaming video, e dunque con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone o una smart tv dotata di connessione a internet.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Visite mediche per Nuytinck, il sogno è Lazetic

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

GLI 11 DI STANKOVIC

Il modulo con cui Dejan Stankovic affronta Sampdoria Napoli è il 3-4-1-2, che può diventare 3-5-2 se la posizione di Djuricic, in teoria il trequartista, dovesse diventare una mezzala offensiva. In difesa si conta di recuperare Omar Colley, che non ha giocato a Reggio Emilia per influenza: con il gambiano in campo avremmo due alternative, ovvero Murillo in panchina come prima ipotesi o Bereszynski spostato sulla fascia al posto di Léris. In ogni caso dovrebbe essere confermato Nuytinck, così come ovviamente Audero in porta; a centrocampo invece si va per lo stesso assetto che ha battuto il Sassuolo, e quindi Ronaldo Vieira che si occuperà della regia e Rincon che al suo fianco sarà il centrocampista di contenimento. Sulla corsia sinistra spazio come sempre ad Augello; in attacco invece Stankovic può contare sul ritrovato Gabbiadini, autore di uno splendido gol al Mapei Stadium, e dovrebbe completare il reparto offensivo con Lammers, arrivato dall’Empoli e già titolare mercoledì sera. Aspettando Quagliarella, che per questa partita dovrebbe dare forfait.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Tecnicamente, e almeno secondo le ipotesi, per Sampdoria Napoli Luciano Spalletti potrebbe cambiare un solo giocatore: continua la staffetta sulla fascia sinistra in difesa, contro l’Inter ha giocato Mathias Olivera e dunque per Marassi dovrebbe toccare a Mario Rui. Con Meret in porta, la difesa sarà completata dai soliti noti: Di Lorenzo il terzino destro, poi la coppia centrale formata da Rrahmani e Kim Min-Jae. Per il resto, macchina oliata al netto della sconfitta contro l’Inter: a centrocampo quindi Lobotka sarà il regista, ai suoi lati lo slovacco si avvarrà della collaborazione di Zambo Anguissa e Zielinski con Ndombélé eventualmente pronto a prendere il posto del camerunense, che comunque è nettamente favorito. A dirla tutta, il Napoli potrebbe cambiare qualcosa nel tridente: sostanzialmente certa la presenza di Osimhen e Kvaratskhelia, ma attenzione a Raspadori (che può fare tutti i ruoli del reparto) e Lozano che insidiano la maglia di Politano. Diciamo che i tre davanti dovrebbero essere gli stessi che hanno giocato titolari la prima del 2023, ma potrebbe anche non essere così…

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, O. Colley, Murillo; Bereszynski, Rincon, Ronaldo Vieira, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











© RIPRODUZIONE RISERVATA