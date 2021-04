Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Diretta tv, spazio per Osimhen dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 15.00 la sfida per la 30^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Napoli, attesa tra le mura del Marassi: vediamo quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Ranieri per questo prestigioso scontro: il tecnico doriano vorrà certo fare bella figura contro gli azzurri (specie dopo il pareggio recuperato col Milan solo pochi giorni fa), ma qualche assenza di troppo potrebbe metterlo in difficoltà nel disegnare lo schieramento.

Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi per gli anticipi (30^ giornata)

Non dovrebbe avere di questi problemi invece Gennaro Gattuso, che dopo pure la sconfitta rimediata solo mercoledì scorso contro la Juventus, nel recupero della 3^ giornata di campionato, potrebbe regalarci qualche novità nel suo schieramento titolare. Lo stop non è piaciuto ai campani, impegnati nella corsa alla Champions e urge dunque subito ripartire. Vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN/ Diretta tv, attacco ducale dimezzato

SAMPDORIA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Sampdoria Napoli sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il grande recupero di Serie A anche in diretta streaming video tramite il servizio fornito come sempre da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA NAPOLI

LE MOSSE DI RANIERI

Primo dubbio per Mister Ranieri (ex del match), impegnato a disegnare le probabili formazioni di Sampdoria Napoli è sulla disponibilità dell’acciaccato Ekdal: con Adrien Silva squalificato, lo svedese sarebbe il vice perfetto per il centrocampo doriano, ma non essendo questo ancora al 100% dopo l’infortunio meglio che il tecnico pensi a un piano B. Per il centrocampo dunque scalda i motori Verre come pure Askildsen: in ogni caso al suo fianco si farà vedere Thorsby, con il duo Candreva-Damsgaard pronti in corsia. Nella difesa blucerchiata, cerca spazio Yoshida ma domani partono in pole Tonelli e Colley, mentre toccherà a a Bereszynski e Augello occupare le corsie esterne. Pochi dubbi in attacco, con il duo Gabbiadini-Quagliarella che sarà confermato dal primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO/ Quote: De Zerbi punta ancora su Raspadori

LE SCELTE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Sampdoria Napoli, Gattuso, come abbiamo detto, potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’11 sceso in campo contro la Juventus in settimana. Ecco che allora potrebbe essere maglia da titolare per Osimhen in attacco, con Politano e Insigne al suo fianco e il solito Zielinski adibito sulla linea della trequarti. Per il centrocampo si faranno trovare pronti nel solito reparto a due Fabian Ruiz e Demme, ma Bakayoko scalpita dalla panchina in cerca di un posto. Poche novità poi in difesa, dove vi è comunque chance di vedere Manolas dal primo minuto al fianco di Koulibaly: Di Lorenzo e Hysaj saranno i titolari in corsia.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne: Osimhen All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA