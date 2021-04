Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Quote, Osimhen o Mertens? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Studiamo le probabili formazioni di Sampdoria Napoli, la partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: siamo nella 30^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e si tratta di una sfida delicata per i partenopei che, sconfitti nel recupero contro la Juventus, si sono staccati dalla zona Champions League e rischiano ora di perdere un obiettivo che era considerato assolutamente alla portata. Mancarlo sarebbe come un fallimento, a prescindere dalla posizione di Gennaro Gattuso che, comunque, potrebbe non essere legata ai risultati del campo.

La Sampdoria si è messa al sicuro tempo fa, e dopo il bel pareggio contro il Milan va a caccia di una vittoria che possa avvicinarla all’ottava posizione del Verona, realisticamente il traguardo massimo cui i blucerchiati possano ambire in una stagione che è stata sicuramente positiva e migliore di quella scorsa. Aspettiamo dunque per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sampdoria Napoli, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,75 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: I DUE MISTER

LE SCELTE DI RANIERI

Purtroppo Adrien Silva è assente: il nome del centrocampista manca dalle probabili formazioni di Sampdoria Napoli per squalifica, ma Ranieri potrebbe perdere anche Ekdal e dunque ad affiancare Thorsby in mezzo al campo sarebbe Verre, che nella prima parte della stagione veniva impiegato da trequartista come già successo con il Verona. Davanti avremo la solita coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini, anche se Keita Baldé Diao avanza la sua candidatura; per il resto la formazione blucerchiata non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha pareggiato contro il Milan nell’ultimo turno. In porta chiaramente ci sarà Audero; davanti a lui Tonelli – ex della partita – è sempre favorito su Yoshida e così anche Omar Colley, Bereszynski e Augello dovrebbero essere gli esterni bassi con Candreva e Damsgaard che agiranno davanti a loro.

I DUBBI DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Sampdoria Napoli Gattuso ha tutta la rosa a disposizione, con la sola eccezione di Ghoulam: in porta dovrebbe rientrare Ospina, davanti a lui rivedremo Manolas fare coppia con Koulibaly mentre saranno Di Lorenzo e Mario Rui a occuparsi delle fasce laterali, con il portoghese in vantaggio su Hysaj. A centrocampo si va verso la conferma del tandem formato da Fabian Ruiz e Demme, con Bakayoko ancora una volta destinato alla panchina; rispetto alla squadra che ha giocato mercoledì a Torino dovrebbe poi rimanere fuori Lozano, che farà staffetta con Politano questa volta destinato a essere il titolare come esterno destro sulla trequarti. Al suo fianco ci sarà come sempre Zielinski, ovviamente la maglia di Lorenzo Insigne non è in discussione e infine Osimhen dovrebbe essere scelto come centravanti a scapito di Mertens, ma questo è un ballottaggio che Gattuso risolverà solo all’ultimo.

IL TABELLINO DI SAMPDORIA NAPOLI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, O. Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Verre, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini

A disposizione: Letica, Ravaglia, A. Ferrari, Regini, Yoshida, Léris, Ekdal, Askildsen, Jankto, G. Ramirez, La Gumina, Keita B.

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Adrien Silva

Indisponibili: Torregrossa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen

A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Lobotka, T. Bakayoko, Elmas, Lozano, Mertens, Cioffi, Petagna

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Ghoulam



