Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Quote: Spalletti riparte da Osimhen (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: CHI GIOCA A MARASSI?

Leggendo le probabili formazioni di Sampdoria Napoli ci avviciniamo sempre più alla partita valida per la 17^ giornata della Serie A 2022-2023, e in programma alle ore 18:00 di domenica 8 gennaio. A Marassi arriva la capolista, che ha perso la sua prima partita in campionato: uscire con 0 punti dal match di San Siro contro l’Inter era chiaramente un’ipotesi anche attendibile, del resto fino a quel momento il Napoli aveva vinto 13 partite pareggiandone 2 e dunque quello che ha costruito da agosto a novembre serve per mantenerlo in testa con margine sulle inseguitrici, anche se ora chiaramente bisognerà riprendere subito a correre.

Probabili formazioni Sampdoria Napoli/ Diretta tv: Manolo Gabbiadini, il grande ex

Quello che vuole fare la Sampdoria, che ha vinto in trasferta contro il Sassuolo: ottimo modo per riprendere le ostilità, certo la classifica rimane deficitaria ma se non altro Dejan Stankovic ha battuto un colpo ed è stata scalata una posizione, cosa che può dare molta fiducia in vista di una partita complicatissima. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul terreno di gioco del Ferraris, aspettando che si giochi facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, andando ad analizzare insieme le probabili formazioni di Sampdoria Napoli.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Tentativo per Rugani, ufficiale l'arrivo di Zanoli

QUOTE E PRONOSTICO

Parlando delle probabili formazioni di Sampdoria Napoli dobbiamo anche valutare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il pronostico sulla partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei blucerchiati porta in dote un guadagno che corrisponde a 7,75 volte la vostra giocata; il segno X per il pareggio equivale ad un valore di 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine con il segno 2 su cui puntare per l’affermazione dei partenopei andreste a guadagnare una somma equivalente a 1,40 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

GLI 11 DI STANKOVIC

Si avvicina Sampdoria Napoli e Stankovic sembra avere le idee chiare: Omar Colley sembra recuperato dopo l’attacco influenzale avuto in settimana, questo significa che Bereszynski potrebbe tornare a giocare come laterale destro lasciando in difesa sia Murillo che il nuovo arrivato Nuytinck. In porta ci sarà chiaramente Audero; detto di Bereszynski, il secondo laterale sarà Augello e anche qui ci sono poche sorprese, così come nel settore nevralgico del campo dove Ronaldo Vieira e Rincon sono in buona sostanza due registi, anche se il venezuelano è abilissimo anche nel recupero dei palloni e dunque dovrebbe essere destinato soprattutto a spezzare le trame del Napoli, occupandosi in prima battuta dei movimenti di Zielinski. Anche Djuricic darà una mano in fase di non possesso, quando giocherà come mezzala; il serbo poi sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti, qui avremo l’ex Gabbiadini e il nuovo acquisto Lammers, con Quagliarella che anche per questa partita (che sarebbe stata da grande ex) dovrebbe dare forfait puntando alla prossima giornata per il suo rientro.

DIRETTA/ Sampdoria Cesena Primavera (risultato finale 4-2): Ntanda-Lukisa, poker!

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti dovrebbe affrontare Sampdoria Napoli con una formazione quasi identica a quella che ha iniziato mercoledì a San Siro. L’unica modifica potrebbe riguardare il ruolo di terzino sinistro, con Mario Rui pronto a riprendersi la maglia a scapito di Mathias Olivera; per il resto tutto confermato, a meno che in attacco Spalletti decida di puntare su Raspadori (più probabile) o Lozano al posto di Politano, però mossa che resta da valutare perché l’ex Sassuolo viene spesso e volentieri impiegato come centravanti. Qui naturalmente Raspadori è chiuso da un Osimhen che entra nella terzultima di andata come capocannoniere di Serie A; non sembra in discussione nemmeno il posto di Kvaratskhelia a meno che la schiena del georgiano subisca una improvvisa ricaduta, dunque restano pochi margini per fare qualche modifica. A centrocampo poi le gerarchie sono quasi scolpite: sicura la maglia di Lobotka come playmaker davanti alla difesa, praticamente certo l’utilizzo di Zielinski come interno che può alzare la sua posizione andando a formare un 4-2-3-1, Zambo Anguissa dal canto suo resta nettamente in vantaggio su Ndombélé che nella rosa del Napoli è il suo sostituto naturale.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI: IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, O. Colley, Murillo; Bereszynski, Rincon, Ronaldo Vieira, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











© RIPRODUZIONE RISERVATA