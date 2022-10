Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Diretta tv: out Murillo e Dybala (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Sampdoria Roma ci avviciniamo a uno dei due posticipi del lunedì per la decima giornata di Serie A. Allo stadio di Marassi sarà certamente curioso il duello tra Dejan Stankovic e José Mourinho, ma non ci sarà molto spazio per i sentimenti “nerazzurri”, perché la Sampdoria deve provare a raddrizzare una stagione che fino a questo momento è stata decisamente deficitaria per i colori blucerchiati. Il debutto ha visto un discreto pareggio contro il Bologna, ma servirebbe un grande risultato per dare la svolta anche dal punto di vista psicologico.

La Roma però vuole provare a sfruttare un turno sulla carta favorevole e cercherà la vittoria che sarebbe la terza consecutiva in campionato, anche se quella contro il Lecce di domenica scorsa ha portato in realtà lo sgradito “regalo” dell’infortunio di Dybala. La situazione in campionato è comunque migliore che in Europa League, vedremo se la Roma saprà lanciarsi ancora più in alto. Tutto questo premesso, andiamo a leggere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

SAMPDORIA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Sampdoria Roma sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, compresi i televisori a ciò predisposti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI STANKOVIC

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Roma sottolineiamo per Dejan Stankovic la forzata assenza per infortunio di Murillo, di conseguenza nel modulo doriano 4-2-3-1 la difesa a quattro davanti al portiere Audero dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello; la coppia in mediana vedrà in campo Rincon e uno tra Vieira (favorito) e Villar; infine, Gabbiadini è favorito su Leris per completare con Sabiri e Djuricic la linea dei trequartista alle spalle del centravanti Caputo.

LE SCELTE DI MOURINHO

Quanto agli ospiti di José Mourinho, dalle probabili formazioni di Sampdoria Roma è fuori Dybala ma almeno è tornato Karsdorp, risolvendo l’emergenza sulle fasce. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 che non regala sorprese in difesa, sempre con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo ecco appunto Karsdorp a destra, poi Cristante e Matic mediani e Spinazzola a sinistra, insidiato però da Zalewski; infine il reparto offensivo vedrà capitan Pellegrini e Zaniolo sulla trequarti e un incerto ballottaggio tra Abraham e Belotti per essere la prima punta titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.











