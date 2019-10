Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Diretta tv: spazio per Kalinic dal primo minuto

Sarà solo domani al Marassi alle ore 15.00, in occasione della sfida di Serie A dell’8^ turno, che Claudio Ranieri farà il suo debutto sulla panchina dei blucerchiati e certo siamo impazienti di scoprire le sue mosse per le probabili formazioni di Sampdoria Roma. Non vediamo infatti l’ora di vedere quali saranno le sue prime scelte per le probabili formazioni di questo big match: il volto nuovo della panchina ligure infatti si trova di fronte alla grave responsabilità di riparare e ricostruire lo spogliatoio blucerchiato e di ridare luce e coraggio a una formazione sfiduciata e disomogenea. Non un compito facile dunque per Ranieri, che pure vivrà tale esordio contro il suo ex club: sarà un debutto davvero complicato. Anche Fonseca comunque non si approccia al match con serenità visto che le tante assenze rendono ben complicato fissare lo schieramento dei giallorossi per questa trasferta nell’ottava giornata di Serie A. Andiamo allora ad analizzare le possibili mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

LE PROBABILI FORMZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI RANIERI

Come detto prima vi è molta curiosità intorno alle prime mosse di Ranieri per le probabili formazioni di Sampdoria Roma: il tecnico ha poi avuto ben poco tempo per conoscere i suoi e certo vi sono grandi dubbi anche sul modulo che potremmo vedere domani al Marassi. L’ipotesi ora più in voga per il nuovo schieramento dei blucerchiati è il 4-4-2 che vedrebbe dal primo minuto in attacco Gabbiadini e Quagliarella, pur con diverse alternative dalla panca. Per la mediana allora si farebbero avanti come titolari Jankto, Ekdal, Vieira e Rigoni, ma cono aperti i ballottaggi con Depaoli e Caprari: Linetty, visto il fastidio muscolare invece dovrebbe rimanere fermo in panchina nell’ottava giornata. Di conseguenza in difesa vedremo un solido reparto a 4 (ma non è da escludere lo schieramento a tre a priori): Bereszynski, Collery, Ferrari e Murru sarebbero però i primi titolari.

LE SCELTE DI FONSECA

Pure per Fonseca non sarà facile fissare le probabili formazioni di Sampdoria Roma, tenuto conto di un’infermeria ben piena alla vigilia di questa 8^ giornata di Serie A. Pure il tecnico non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove la prima novità sarà in attacco con il debutto con la maglia giallorossa di Kalinic, visto che Dzeko non ha ancora perfettamente recuperato dall’infortunio. A supporto ella prima punta domani poi potremmo vedere Florenzi e Kluivert, con Zaniolo sulla tre quarti, ma non è da escludere l’ingresso di Pastore, che farebbe quindi arretrare in difesa il capitano di Trigoria. Per la mediana poi la certezza è la coppia Cristante-Veretout (Diawara è infortunato), mentre in difesa i primi nomi a farsi avanti per la maglia da titolare sarebbero quelli di Spinazzola, Mancini, Smalling e Kolarov. Non dimentichiamo però che in panchina troviamo anche Fazio e Santon.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszkynski, 15 Colley, 25 Ferrari, 29 Murru; 10 Rigoni, 6 Ekdal, 4 Vieira, 14 Jankto; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella All. Ranieri

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 99 Kluivert; 19 Kalinic All. Fonseca



