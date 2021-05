Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Diretta tv, tanti i dubbi di Mister Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio Marassi di Genova, la sfida della 34^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Roma: vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Mister Fonseca, che solo in settimana ha vissuto un duro turno di Europa league contro il Manchester United, che pure ha lasciato vari strascichi nello spogliatoio giallorosso. A Trigoria gli infortunati come i giocatori acciaccati non mancano (purtroppo) mai e non sarà facile per il lusitano soppesare le forze a disposizione per fissare il miglior 11 possibile. Questo tenuto poi conto della forza dell’avversario di domani sera, la Sampdoria di mister Ranieri, grande ex del match.

Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi dei tecnici (34^ giornata)

I Doriani non hanno molto da chiedere a questo finale di stagione, registrando la nona posizione in classifica della Serie A, ma non per questo saranno domani in campo meno convinti, ricordando pure che hanno l’ultimo KO col Sassuolo da vendicare. Vediamo come i due allenatori hanno preparato il match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

Probabili formazioni Udinese Juventus/ Diretta tv: Chiesa pronto al rientro (Serie A)

SAMPDORIA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che domani la diretta tv di Sampdoria Roma verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI RANIERI

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO/ Diretta tv, attenzione a Ibrahimovic

Per disegnare le probabili formazioni di Sampdoria Roma, Ranieri certo non rinuncerà al classico 4-4-2, dove pure non vi saranno ballottaggi in corso, esclusi i casi dubbi dall’infermeria. Ecco che pure in difesa è dubbia la disponibilità dell’acciaccato Yoshida: Tonelli potrebbe dunque prendere il posto del giapponese al centro del reparto al fianco di Colley, mentre saranno comunque Augello e Bereszynski i titolari sull’esterno dello schieramento. In avanti è invece duello per la maglia da titolare tra Ekdal e Adrien Silva: in ogni caso Ranieri confermerà titolare Thorbsy al centro, mentre a guardia dei corridoi esterni avremo pronti dal primo minuto Jankto e Candreva. Dubbi poi anche sulla disponibilità dal primo minuto di Quagliarella che ha dovuto abbandonare il campo nel corso dell’ultimo impegno col Sassuolo per noie muscolari: se il bomber non dovesse farcela sarà Keità ad affiancare domani Gabbiadini.

LE SCELTE DI FONSECA

Spazio al 3-4-2-1 per Mister Fonseca, dove pure sono parecchi i punti di domanda che si accendono alla vigilia dell’incontro di Serie A. Questo già in difesa: ricordato solo in settimana Smalling e Kumbulla si sono riaggregati al gruppo, non sappiamo se Fonseca se la sentirà correre il rischio di schierarli titolari, oppure se vorrà ancora preservarli e dunque dare spazio dal primo minuto al terzetto composto da Mancini, Cristante e Ibanez. Per il centrocampo potrebbe poi essere turno di riposo per Veretout, e dunque conferma per la coppia Villar-Diawara al centro: sull’esterno si faranno avanti poi come titolari del reparto a 4 Spinazzola e Karsdorp, ma attenzione a Bruno Peres, sempre a disposizione. Confermata invece la presenza di Borja Mayoral come titolare prima punta: accanto allo spagnolo si faranno avanti Pellegrini e Mkhitaryan, con Carles Perez (in rete contro il Cagliari solo pochi giorni fa) o El Shaarawy valide alternative dalla panchina.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; B Mayoral All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA