Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Diretta tv: Zaniolo torna titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: CHI GIOCA A MARASSI?

Parlando delle probabili formazioni di Sampdoria Roma ci approcciamo alla partita dello stadio Luigi Ferraris, valida per la 31^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 3 aprile. Sfida interessante, con una bella rivalità nel corso degli anni: José Mourinho ci arriva alla grande, perché dopo la qualificazione ai quarti di Conference League la sua Roma ha stravinto il derby e dunque è rimasta idealmente in corsa per il quarto posto – comunque lontano – o nella peggiore delle ipotesi per l’Europa League, ma soprattutto ha ripreso vigore dal punto di vista mentale.

Bene anche la Sampdoria, che sta giocando per non retrocedere e prima della sosta ha vinto sul campo del Venezia, un successo importantissimo per tenersi lontani dalla zona calda ma che ora andrà confermato, perché i guai potrebbero non essere finiti. Aspettando che a Marassi arrivi il momento di giocare, possiamo cominciare a leggere insieme le probabili formazioni di Sampdoria Roma facendo qualche considerazione utile e più approfondita su quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per questa partita che si annuncia molto delicata per entrambe.

DIRETTA SAMPDORIA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

GLI 11 DI GIAMPAOLO

In Sampdoria Roma Marco Giampaolo ritrova Omar Colley, dunque al centro della difesa ci sarà spazio per uno tra Yoshida (favorito) e Alex Ferrari, mentre i due terzini saranno Bereszynski e Murru. Dubbi sul portiere: Audero è tornato titolare a Venezia e non ha subito gol, per questo l’allenatore potrebbe confermargli la fiducia a scapito di Wladimiro Falcone che gli aveva tolto il posto. Il centrocampo della Sampdoria sarà quello classico: Ekdal è in vantaggio su Rincon per operare in cabina di regia, Candreva ormai fa stabilmente la mezzala (sarebbe anche il suo ruolo naturale, o quello in cui veniva impiegato agli inizi della carriera) e sull’altro versante ci sarà Thorsby. I dubbi principali riguardano il reparto offensivo, o meglio una delle tre maglie: sicuri del posto sembrano essere sia Sensi, che Giampaolo ha spostato sulla trequarti, e Caputo mentre a contendersi la maglia a fianco dell’ex di Sassuolo e Inter sono Sabiri e Quagliarella, con il primo che potrebbe essere confermato a scapito del veterano.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sampdoria Roma sarà affrontata da Mourinho con il consueto 3-5-2: Rui Patricio, che nel Portogallo volato ai Mondiali ha perso il posto a favore di Diogo Costa, è una delle grandi certezze giallorosse e sarà protetto da una linea difensiva comandata da Smalling, e completata da Gianluca Mancini e Ibañez che è favorito su Kumbulla. A centrocampo mancherà Veretout, quindi spazio a Cristante con Lorenzo Pellegrini; da valutare invece la terza maglia, perché a giocarsela c’è Sérgio Oliveira che potrebbe togliere il posto a Mkhitaryan, ma anche permettere all’armeno di avanzare la sua posizione in campo e dunque levare dai titolari un altro giocatore, che a quel punto potrebbe essere Zaniolo. Il giovane, tenuto in panchina per 90 minuti nel derby e lasciato in tribuna da Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord, cerca riscatto e vuole entrare nell’undici titolare a Marassi: potrebbe giocare al fianco dello scatenato Abraham, che prima della sosta ha raggiunto quota 15 gol in campionato (e 22 in stagione) con la doppietta alla Lazio. Sulle fasce laterali, in mediana, Karsdorp agirà a destra con Zalewski che dall’altra parte è favorito su Matias Viña e Maitland-Niles.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp ,Lo. Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho











