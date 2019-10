Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Quote, Dzeko e Perotti convocati!

Sampdoria Roma si gioca alle ore 15.00, quando le due formazioni saranno in campo a Marassi per l’ottava giornata di Serie A. La sfida è stuzzicante anche perché Claudio Ranieri farà il suo debutto sulla panchina dei blucerchiati proprio contro la “sua” Roma: siamo impazienti di scoprire le sue mosse per le probabili formazioni di Sampdoria Roma. I padroni di casa non possono perdere altro terreno dopo il pessimo inizio di campionato, d’altro canto è vero pure che la Roma non è nella posizione che vorrebbe, di conseguenza i giallorossi non possono permettersi passi falsi contro il fanalino di coda. Due esigenze opposte, che fatalmente non potranno essere entrambe esaudite. Andiamo allora ad analizzare le possibili mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando nel frattempo uno sguardo al pronostico per Sampdoria Roma, ecco che l’agenzia Snai vede favoriti i giallorossi: segno 2 quotato a 2,15, si sale poi a 3,25 in caso di segno 1 e fino a 3,50 volte la posta in palio in caso di segno X, naturalmente per chi avrà creduto nella divisione della posta.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI RANIERI

Come detto prima, vi è molta curiosità intorno alle mosse di Ranieri per le probabili formazioni di Sampdoria Roma. L’ipotesi più in voga per il nuovo schieramento dei blucerchiati è il 4-4-2 che garantisce ordine ed equilibrio, necessari per una squadra che ha bisogno di sbloccarsi da una crisi molto profonda. La Sampdoria dunque vedrebbe dal primo minuto in attacco Gabbiadini e Quagliarella, pur con diverse alternative dalla panchina. Per la mediana dovrebbero invece essere titolari Jankto, Ekdal, Vieira e Rigoni, ma ci sono almeno un paio di ballottaggi ancora aperti, nonostante l’assenza dell’acciaccato Linetty. In difesa vedremo un reparto a quattro che potrebbe vedere Bereszynski, Colley, Ferrari (oppure Murillo) e Murru titolari a protezione del portiere Audero.

LE SCELTE DI FONSECA

Pure per Fonseca non sarà facile fissare le probabili formazioni di Sampdoria Roma, tenuto conto di un’infermeria davvero troppo piena. Il tecnico dovrebbe adottare il classico 4-2-3-1, ma il problema saranno gli interpreti da mandare in campo dal primo minuto. La prima novità sarà in attacco con Kalinic infatti titolare, visto che Dzeko non ha ancora perfettamente recuperato dalla frattura allo zigomo ma sarà tra i convocati insieme a Perotti che rientra dopo un lungo infortunio. Sulla trequarti dovrebbero agire Florenzi e Kluivert come esterni più Zaniolo trequartista, ma non è da escludere l’ingresso di Pastore, che farebbe quindi allargare Zaniolo a discapito dell’olandese. Per la mediana la certezza è la coppia Cristante-Veretout, anche perché Diawara è infortunato, mentre in difesa i nomi più caldi per le maglie da titolare sarebbero quelli di Spinazzola, Mancini, Smalling e Kolarov. Non dimentichiamo però che in panchina troviamo anche Fazio e Santon, che se la giocheranno rispettivamente con Mancini e Spinazzola, anche nell’ottica del turnover.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszkynski, 15 Colley, 25 Ferrari, 29 Murru; 10 Rigoni, 6 Ekdal, 4 Vieira, 14 Jankto; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella All. Ranieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Linetty.

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 99 Kluivert; 19 Kalinic. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mkhitaryan, Pellegrini, Under, Zappacosta, Diawara.



